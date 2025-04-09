女護理師被詐2659萬！ 太陽聯盟與同心會成員分組詐團3人收押

劉男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2025/04/09 15:17

〔記者邱俊福／台北報導〕天道盟太陽聯盟與同心會劉姓、趙姓成員分別組織詐欺車手團，專涉嫌協助隱身境外的「假檢警」、「假投資」詐騙集團，提領、面交贓款，刑事局偵九大隊第三隊於接獲受害人報案後，經長期擴大溯源追查，自去年7月至上月，搗破涉案的劉、趙2個不法集團，以及其他集團的車手等共24人，分依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後劉男與陳姓、鍾姓2車手經法院裁定羈押。

警方清查，這些隸屬不同的車手集團，從去年5月至7月的短短2個月時間，至少有19人受害，財損共逾億元，當中北市林姓女護理師落入「假檢警」話術陷阱，被詐達2659萬元最多。

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去年7月間，1名退休的7旬保險業高階主管，在臉書看到假冒股市名人「胡立陽」的股票投資廣告時，因之前曾聚會碰見過胡立陽，信以為真，便落入對方話術，加入LINE群組，於受騙900多萬元後，始知上當向警方報案。

警方受理後，從被害人的匯款人頭帳戶、面交車手，擴大清查涉案對象，不僅追出其他被害人，也鎖定多個不同車手團，其中以太陽聯盟24歲劉姓成員與同心會22歲趙姓成員為首的集團，分別以桃園地區、雲林地區為據點犯案。

專案小組自上月經執行多次搜索行動，將劉、趙2男，以及相關幹部、車手等共24人查緝到案，查扣現金、自小客車、手機等贓證物，訊後移送士林地檢偵辦，檢方複訊後劉男與陳姓、鍾姓2車手經法院裁定羈押，其餘5至15萬元交保候傳。

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被害人與詐團成員對話紀錄。（記者邱俊福翻攝）

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