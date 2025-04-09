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    收購台蠟重訊發布前買股 「增大術」整形名醫內線交易起訴

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    2025/04/09 15:31

    〔記者王定傳／台北報導〕上櫃公司台灣蠟品公司（1742）於2014年發布重訊指，有5家公司、12人，以支付現金為對價，公開收購台蠟40.19％股份，未料，在重訊發布前，12名收購人之一的李姓整型名醫，涉嫌在禁止交易期間偷偷買賣台蠟股票，不法獲利達90萬餘元，另一名華聯管理顧問公司楊姓行政助理，也在禁止交易期間買賣股票獲利1250元，台北地檢署依違反證券交易法將2人起訴，但考量2人坦承犯行並繳回犯罪所得，請依法減輕其刑。

    李姓整形外科醫生為曾赴美參與綠扁帽醫事訓練班隊的前軍醫官，退伍後現專職外科整形，以全台首創的男性陰莖增大術而聞名。

    檢方調查，2014年4月間，台蠟發布重訊指，由卓識、峰弘、遠進、通識、衡良投資等5家公司，以及李男等12人，決定以每股22元、並以支付現金為對價，公開收購台蠟全部已發行普通股40.19％。

    未料，李男因為透過某證券業務員居間介紹及安排，獲悉這次公開收購案，並答應擔任公開收購案的公開收購人，在獲悉這個重大消息後，於禁止交易期間，買賣台蠟股票，不法獲利達90萬餘元；受指挀處理5家收購公司會計及行政庶務的華聯公司楊姓行政助理，因為業務關係知悉這個公開收購消息，也涉嫌買賣台蠟股票，不法獲利1250元。

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