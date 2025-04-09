騎士福和橋尋找掉落藍芽耳機 後方機車接連追撞4傷

閔姓騎士藍芽耳機不慎掉落到新北永和福和橋上，因此繞回原本行駛的路段尋找，未料後方3名騎士接連撞上，還波及行駛汽車道的自小客車，事故共造成4人受傷。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/09 14:48

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市閔姓男子騎機車戴藍芽耳機時，耳機不慎掉落到永和福和橋上，因此繞回原本行駛的路段尋找，未料後方3名騎士接連撞上，還波及行駛汽車道的自小客車，事故共造成4人受傷，所幸沒有大礙，肇事原因仍有待釐清。

永和警分局調查，31歲閔男昨下午騎機車戴著藍牙無線耳機（air-pods），沿福和橋台北市端往新北永和方向行駛，途中因藍芽耳機不慎掉落到橋上，於是繞了一圈返回緩慢行駛尋找，此時，後方的張姓、林姓等3名騎士，疑未保持安全距離發生追撞，並波及吳姓汽車駕駛，造成閔等4名騎士肢體受到擦挫傷。

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警方指出，獲報趕抵時，4名騎士皆無須送醫，汽車駕駛則沒有受傷，5人經酒測後，酒測值均為0毫克，已調閱行車紀錄器，還原事發經過，至於詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步鑑定釐清。警方呼籲，行車不超速、不搶快，專心駕駛並留意路況與安全，以遠離超速行駛的風險與危險。

閔姓騎士在福和橋尋找掉落的藍芽耳機時，後方3名騎士疑未保持安全距離發生追撞事故。（記者陸運鋒翻攝）

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