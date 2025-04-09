為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    騎士福和橋尋找掉落藍芽耳機 後方機車接連追撞4傷

    閔姓騎士藍芽耳機不慎掉落到新北永和福和橋上，因此繞回原本行駛的路段尋找，未料後方3名騎士接連撞上，還波及行駛汽車道的自小客車，事故共造成4人受傷。（記者陸運鋒翻攝）

    閔姓騎士藍芽耳機不慎掉落到新北永和福和橋上，因此繞回原本行駛的路段尋找，未料後方3名騎士接連撞上，還波及行駛汽車道的自小客車，事故共造成4人受傷。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/04/09 14:48

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市閔姓男子騎機車戴藍芽耳機時，耳機不慎掉落到永和福和橋上，因此繞回原本行駛的路段尋找，未料後方3名騎士接連撞上，還波及行駛汽車道的自小客車，事故共造成4人受傷，所幸沒有大礙，肇事原因仍有待釐清。

    永和警分局調查，31歲閔男昨下午騎機車戴著藍牙無線耳機（air-pods），沿福和橋台北市端往新北永和方向行駛，途中因藍芽耳機不慎掉落到橋上，於是繞了一圈返回緩慢行駛尋找，此時，後方的張姓、林姓等3名騎士，疑未保持安全距離發生追撞，並波及吳姓汽車駕駛，造成閔等4名騎士肢體受到擦挫傷。

    警方指出，獲報趕抵時，4名騎士皆無須送醫，汽車駕駛則沒有受傷，5人經酒測後，酒測值均為0毫克，已調閱行車紀錄器，還原事發經過，至於詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步鑑定釐清。警方呼籲，行車不超速、不搶快，專心駕駛並留意路況與安全，以遠離超速行駛的風險與危險。

    閔姓騎士在福和橋尋找掉落的藍芽耳機時，後方3名騎士疑未保持安全距離發生追撞事故。（記者陸運鋒翻攝）

    閔姓騎士在福和橋尋找掉落的藍芽耳機時，後方3名騎士疑未保持安全距離發生追撞事故。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播