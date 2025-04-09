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    老人過馬路車禍頻傳 北市警：這樣穿搭更安全

    警方提醒，深夜外出要這樣穿更安全。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提醒，深夜外出要這樣穿更安全。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/04/09 14:50

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市警方分析今年行人遭遇車禍死亡，死亡年齡層多為「65歲以上高齡長者」，肇事時段以「清晨5時至7時」為大宗，且肇因部分與行人自身違規「不依號誌穿越道路」有關。

    鑑於高齡者交通事故之死亡風險高於其他各年齡層，且事故傷害程度也較為嚴重，松山警分局針對行人違規項目加強取締，統計今年第1季較去年同期執法量增加29.1%，其中高齡65歲以上行人勸導223件，員警於勤務中發現長輩們已違規或即將違規時，均會主動趨前規勸，並指導正確用路觀念。

    為深化交通行為改變及用路知識傳遞，松山分局也特別製作「長輩交安閃亮穿搭」、「行人最大帝王條款？？」短片2部，透過Line群組及長輩們集會場合強力推播宣導。

    警方呼籲，長輩們於清晨、天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服，配戴反光飾物或攜帶LED照明配件；通過路口時，如遇到行人號誌綠燈秒數不夠，請耐心等待下個綠燈亮起再通過，並提醒駕駛用路人行經路口應減速慢行，共同守護建立友善高齡長者交通環境及安全。

    警方製作「長輩交安閃亮穿搭」、「行人最大帝王條款？？」短片，透過Line群組及長輩們集會場合強力推播宣導。（記者姚岳宏翻攝）

    警方製作「長輩交安閃亮穿搭」、「行人最大帝王條款？？」短片，透過Line群組及長輩們集會場合強力推播宣導。（記者姚岳宏翻攝）

    警方召集長輩們宣導行人交通安全。（記者姚岳宏翻攝）

    警方召集長輩們宣導行人交通安全。（記者姚岳宏翻攝）

    員警發現長輩們已違規或即將違規時，均會主動趨前規勸，並指導正確用路觀念。（記者姚岳宏翻攝）

    員警發現長輩們已違規或即將違規時，均會主動趨前規勸，並指導正確用路觀念。（記者姚岳宏翻攝）

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