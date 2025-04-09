交友軟體上被騙投資泰達幣損500萬 警趁面交逮車手

警方設下埋伏，成功逮捕詐團劉姓車手，並查扣相關贓證物，全案依法偵辦中。（記者鄭景議翻攝）

2025/04/09 14:27

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市郭姓男子日前在交友軟體認識一名網友，對方以泰達幣投資為由誘騙他加入LINE群組，郭男共被騙走超過新台幣500萬元，才驚覺受害，向東湖派出所警方報案，警方隨即設下埋伏，成功逮捕詐團劉姓車手，並查扣相關贓證物，全案依法偵辦中。

警方調查，郭男在交友軟體認識網友，網友對郭男先是一陣噓寒問暖獲得信任，就開始向郭男分享泰達幣投資訊息，以高獲利投資、穩賺不賠等話術慫恿郭加入投資LINE群組，郭男被戀愛沖昏頭，不疑有他，依指示到假投資網站進行操作，還跟佯裝專員的詐欺車手多次進行面交。

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據了解，郭男與詐團車手共面交8次、匯款6次，受騙金額共計新台幣500餘萬餘元，因郭男至銀行欲再提領大筆現金加碼投資，警方關懷提問勸阻後，郭男才察覺疑遭詐騙，前往東湖派出所報案，警方受理後即由專人展開偵辦。

警方偵辦過程發現詐騙集團食髓知味意圖再犯，詐團主動聯絡郭男相約面交，郭男遂配合警方佯裝與詐團約定在內湖區某速食店內進行面交，待詐團車手劉嫌現場收取郭男所交付款項後，埋伏員警立即上前表明身分逮捕劉嫌，並查扣現金、點鈔機及虛擬貨幣買賣契約書等相關證物，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送士林地檢署偵辦。

內湖分局提醒民眾，詐騙集團常於網路社群軟體（例如臉書、LINE、IG）投放假投資廣告，切勿輕易相信「穩賺不賠」、「保證獲利」等話術，「加LINE投資 到府收款 到府幣商」都是詐騙，如有任何疑問，請撥打165反詐騙諮詢專線或110直接向警方求證。

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