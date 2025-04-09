新光三越氣爆前預警！瓦斯壓力表異常狂跳 三方恐難脫責

台中新光三越12樓的氣爆現場。（資料照）

2025/04/09 13:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局上月底公布新光三越氣爆案調查報告，判定發生原因為瓦斯氣爆，現傳出除氣爆樓層「瓦斯總開關根本沒關」，偵測瓦斯外洩的「瓦斯感知器遭拆除」外，瓦斯殘氣未排空，爆炸前壓力表指針異常跳動，一連串警訊遭忽視，最終釀成5死38傷的重大悲劇，施工、管理與供氣三方責任恐難脫身。

新光三越2月13日發生氣爆案，供應瓦斯的欣中天然氣第一時間就聲明，欣中公司早在案發前3天就既有櫃位之瓦斯表進行拆卸，並對天然氣管路施以封塞完畢，事發後確認天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常，經以天然氣專用激光器檢測，確認無瓦斯洩漏反應。

請繼續往下閱讀...

但台中市消防局上月28日公布新光三越氣爆案調查結果，表示在12樓搜到包括菸蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等多項關鍵證物，已完成鑑定書，判定發生原因為瓦斯氣爆但未說明引發氣爆的原因，外界推測是施工現場分支管線中的瓦斯沒有排空，濃度蓄積的結果，加上砂輪機切割管線火花引燃造成氣爆。

據指出，氣爆當日有工人目擊瓦斯壓力表指針異常跳動，前一日更有人聞到瓦斯味，但未採取任何警戒或通報措施，更驚人的是，雖欣中天然瓦斯公司宣稱2月10日已拆除瓦斯表並封閉管線，但調查顯示，瓦斯總開關疑根本未關、感知器也被拆除，使殘留瓦斯在封閉空間內累積，一旦遇上施工工具火花，瞬間引爆悲劇。

有專家指出，若未使用空壓機或水壓徹底排空殘氣，瓦斯極易在密閉管內滯留，目前種種跡證顯示，爆炸並非單純意外，恐是多重疏失累積而成的人禍，而新光三越、承包施工廠商與欣中瓦斯三方，因安全防護、管線管理與緊急應變皆出現缺失，恐將分別面對刑責與民事求償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法