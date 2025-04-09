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    佯稱收購6800萬骨灰罐 他靠話術騙走貴婦458萬元

    佯稱收購6800萬骨灰罐，他靠話術騙走貴婦458萬元。（記者蔡彰盛攝）

    佯稱收購6800萬骨灰罐，他靠話術騙走貴婦458萬元。（記者蔡彰盛攝）

    2025/04/09 14:08

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹劉姓男子得知宋女想賣骨灰罐，佯以話術先後誆稱有買家要買，但須再搭配購買一定數量骨灰罐才能交易，使得宋女被騙458萬元，新竹地院依詐欺罪將劉男判刑。

    法官調查，劉男110年4月初獲知宋女急於脫售所購買之靈骨塔塔位、骨灰罐等相關殯葬產品，明知無特定買家欲購買宋女所持有之殯葬產品，亦無替其媒介銷售該等殯葬產品之真意，竟先後向宋女佯稱某建設公司欲購買其持有之靈骨塔塔位及骨灰罐，惟得透過何男在國外操作，且須再購買骨灰罐13個，並應補上宋女先前購買、尚在他處之骨灰罐16個，使總額達到骨灰罐85個，共計6800萬元云云。

    宋女誤信確有買家欲搭配購買她的殯葬產品及骨灰罐，而受騙接續於110年4月6日、26日在新竹市北新公園交付現金各189萬6000元、268萬6000元給劉男，劉再將骨灰罐提貨單交給宋女，並從中獲取137萬4600元報酬。

    經宋女於110年11月9日親至北莊福園確認所購買之靈骨塔塔位是否無法交割，經北莊福園確認並無此事後，始知受騙。

    法官審酌被告正值青壯，不思以正當方式獲取財物，竟佯以話術先後誆稱有買家欲購買被害人持有之殯葬產品，惟須再搭配購買一定數量之骨灰罐方得交易云云，接續施用詐術，藉以訛詐告訴人財物，造成宋女所受損失甚鉅。

    法官考量劉男已與告訴人成立和解，並依約給付部分款項，最後依詐欺取財罪判刑6月，併科罰金8萬元。

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