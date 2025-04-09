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    詐騙集團又在賣北韓「長白山人蔘」 老翁差點被騙15萬元

    員警對劉姓老翁勸說。（記者王冠仁翻攝）

    員警對劉姓老翁勸說。（記者王冠仁翻攝）

    2025/04/09 13:19

    〔記者王冠仁／台北報導〕81歲劉姓老翁透過手機通訊軟體，輾轉認識一名網友，對方謊稱有特殊管道可以低價取得北韓長白山人蔘，未來用高價賣出，穩賺不賠。劉信以為真，跑到住家附近銀行打算匯款15萬元至對方指定帳戶，幸虧行員發現異狀通報警方，員警這才及時攔阻他落入詐騙圈套。

    北市警大同分局今天公布這組詐騙集團的行騙話術，同時也呼籲民眾，詐騙集團常利用網路社群或通訊軟體，以「高報酬」、「穩賺不賠」等話術，誘導民眾投入大筆資金，民眾如遇可疑交易，應先向警方或165反詐騙專線求證，以免落入詐騙陷阱。

    警方調查，劉姓老翁先前透過手機通訊軟體輾轉認識一名網友，對方每天對他噓寒問暖，他誤以為真的結交到知心好友；不久後，網友謊稱說有投資管道可以穩賺不賠，他心癢難耐，頻頻追問；網友謊稱有特殊管道可取得北韓長白山上的珍稀人蔘，還騙說長白山人蔘市場行情好，很多人搶著要，現在投資就能獲利滿滿。

    劉不察，不久後就依對方所說，跑到住家附近的華南銀行大稻埕分行，想要臨櫃匯款15萬元；他還謹記網友「提醒」，告訴行員匯款是要用來購買「保健食品」。不過，行員關懷提問，追問相關細節他卻答不出來，行員察覺有異，立刻通報轄區警方。

    延平派出所警員張勝閔、陳吟禎獲報趕往，經釐清後，員警發現劉落入詐騙集團的假投資圈套；員警對他勸說，還拿出過往相關的「長白山人蔘」詐騙新聞給他看，他這才發現自己上當，取消匯款。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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