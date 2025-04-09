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    警環實施靜桃專案 查獲6機車噪音超標、8機車改裝排氣管未申請

    桃園警環聯手執行靜桃專案，3小時就查獲15輛機車違規。（警方提供）

    桃園警環聯手執行靜桃專案，3小時就查獲15輛機車違規。（警方提供）

    2025/04/09 13:59

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府環保局昨晚配合警方在桃園區介壽路建國公園前執行「靜桃專案」，設立噪音檢測點進行攔檢，從晚上8點到11點，總計攔查15部汽機車，共6部機車噪音超標，當場開單告發，後續並要通知複驗，其中有8部機車因改裝排氣管未依規定申請變更登記，員警當場依道路交通管理處罰條例第16條告發。

    警方表示，員警是以機車巡邏方式，發現可疑車輛後帶到檢測點，其中小檜溪派出所員警於三民路段發現一部機車發出巨大噪音，經查詢王姓男駕駛竟然是法院發佈通緝犯；另中路所員警攔查沈姓男駕駛騎乘改裝排氣管噪音機車，由於拒檢，依噪音管制法最高可裁處3萬元罰鍰，另該機車未裝設後照鏡，改裝排氣管未依照規定申請變更登記，均予以告發。

    桃園分局交通組長林健祥表示：依據噪音管制法規定「規避、妨礙或拒絕檢查或鑑定者，處規避、妨礙或拒絕之人可處新臺幣三千元以上三萬元以下罰鍰，並強制執行檢查或鑑定」。

    桃園分局統計至今年初至今，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，共移請環保局審查達6000件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有600多件，相關陳情案件下降達3成多，尤其著重在深夜10點至隔日清晨6點來加強蒐證通報，以遏止改裝噪音車輛深夜擾民情事。

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