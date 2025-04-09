車手末日！ 面交3次賺2000須賠887萬再判5年6月 法界揭重刑原因

黃男（右）在超商提款時被警方逮捕。（記者顏宏駿翻攝）

2025/04/09 13:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣黃男（30歲）加入詐團擔任車手，害得溪州一名婦人一生的積蓄887萬4000元被騙光。黃男在超商提款時遇到警方盤查，主動承認自己就是車手，還供出自己經手的款項，結果仍被重判5年6月徒刑，還得賠償婦人887萬4000元。

此案經本報披露後，震憾各界，因為黃男僅是一名車手，非詐團核心成員，他僅提供帳戶和收取存摺3次就被判5年6月徒刑，最主要原因，法官引用去年8月2日上路的打詐四法中的「詐欺犯罪危害防制條例」，犯嫌不法所得500萬元以上者，處3至10年有期徒刑，不法所得1億元者，處5至12年有期徒刑。

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該法上路後，「車手」變成高風險行業，例如交出自己的存摺供詐團使用或幫忙取款，使詐團獲得500萬元詐款，刑責3年起跳，若達1億元以上，刑度更高達5至12年。

該案的黃姓車手接受上游指示，到溪州公園收取6本存摺，後續造成吳姓婦人887萬4000元損失。一名法界人士說，以往類似案件，刑事部分約1年徒刑，相對輕微，但「詐欺犯罪危害防制條例」上路後，刑度變成3至10年有期徒刑，詐騙變成高風險。

法界人士表示，黃男透過網路加入詐團，詐團又透過網路詐騙婦人，黃男雖不知同夥真實姓名，但該集團因黃男得以運作、行騙成功，這是利用網路行騙加上成員在3人以上，屬於加重詐欺犯，法官就可引用詐欺犯罪危害防制條例判刑。

他強調，詐騙案「車手」最容易被抓到，只要參與詐騙行為並大致了解詐騙的方式，就有可能被視為加重詐欺罪。多人共同施行詐欺手段，容易使被害人陷入錯誤並交付財物。由於這類犯罪行為具有組織性、分工明確，且行為人之間有行為上的斷點，導致檢警追查上更為困難，因此需要以較重的刑罰處罰，「詐欺犯罪危害防制條例」上路後，很多車手都被判重刑。

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