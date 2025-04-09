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    屏東跑到嘉義山區 偷400多面道路標誌牌回屏東變賣

    嘉縣山區道路400多面行車標誌遭楊嫌偷走變賣。（中埔警分局提供）

    嘉縣山區道路400多面行車標誌遭楊嫌偷走變賣。（中埔警分局提供）

    2025/04/09 13:47

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕屏東縣楊姓男子缺錢花用，竟異想天開自去年10月起陸續竊取嘉義縣山區道路反光牌、方向導引牌等標誌牌逾400多面賣到屏東某資源回收場，造成公路單位損失逾46餘萬元，楊男去年12月遭警方查獲，嘉義地檢署今天依竊盜罪嫌起訴，並向法院求處有期徒刑6年重刑。

    檢方批，楊男反覆行竊道路交通標誌，除造成公務機關財物損失，更致生民眾往來通行危險，惡性不輕，共犯下5件竊盜案，請各處有期徒刑2年，並定應執行有期徒刑6年，以示懲儆，並維護民眾道路通行之安全。

    檢警說，45歲楊姓男子為屏東人，因缺錢花用，先以Google街景圖搜尋目標後，特地從屏東跑到嘉義做案，並鎖定山區車流、人煙較少的地方下手。

    起訴書指出，楊男自去年10月起，陸續在番路鄉、中埔鄉及大埔鄉多處山區道路，使用充電式電動板手竊取逾400多面道路標誌反光牌及方向導引牌，再賣到資源回收場。

    警方經調閱監視器及車牌辨識系統，於去年12月10日持搜索票至屏東縣九如鄉楊男住處搜索，查獲作案工具，另於屏東某回收場查扣楊男變賣的交通標誌牌。

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