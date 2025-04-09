女女戀變調縱火燒死伴侶3歲女重判20年 和解不成撤回上訴

游姓女子與鄧姓女子同住的住處被大火燒得幾乎全毀。（警方提供）

2025/04/09 13:30

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市鄧姓工廠女作業員與游姓女子前年鬧分手，鄧女懷疑游女與前夫舊情復燃，憤而縱火洩恨，造成游女全身多達90%二至三度燒燙傷，游女3歲女兒命喪火窟，桃園地院依成年人對兒童犯殺人罪判刑20年，另依恐嚇罪判拘役59日；高等法院開庭時，鄧女見游女、游女家人均無意和解，當庭撤回上訴。下次庭訊定6月11日。

檢警調查，鄧女（28歲）與大她4歲的游女交往，2人和游女父母、游女的3歲幼女，同住游女桃園市住處。

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鄧女和游女交往期間，曾因游女前夫來探視2人所生的3歲女兒起爭執鬧分手，鄧女因懷疑游女和前夫間關係親密，懷疑舊情復燃，曾恐嚇要燒死游女全家。

鄧女前年1月間前往加油站以寶特瓶購裝汽油，返家後至游女父母房內潑灑汽油，經游女質問，鄧女於通訊軟體上稱：「對，我要把你家炸了！」隨後鄧女將剩下的汽油藏在3樓倉庫內。

前年2月7日上午，鄧女欲查看游女手機被拒，爆發激烈爭吵，游女要求鄧女搬出，鄧女一氣之下卻拿出事先藏放裝在寶特瓶的汽油在房間內潑灑，並以打火機點燃縱火，造成游女全身多達90%二至三度燒燙傷，游女3歲女兒命喪火窟。

桃園地檢署依成年人對兒童犯殺人罪、恐嚇罪起訴鄧女。

桃園地院組成國民法官法庭審理此案，鄧女坦承縱火造成游女受傷及游女3歲女兒死亡事實，表達後悔與歉意，亦請求和被害人家屬和解，但游女與游女父親等人均明確表明無和解意願，也無原諒鄧女意願，桃園地院依成年人故意對兒童犯殺人罪判20年徒刑，恐嚇罪判拘役59天，得易科罰金。游女不服一審判決，透過檢方上訴高等法院審理。

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