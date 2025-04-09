林冠年酒駕罰單因程序撤銷 法官不採信漱口水惹禍仍判刑3個月

林冠年2022年因涉嫌酒駕肇事被送辦，雖然罰單因程序不完備而撤銷，新竹地方法院不採信漱口水影響酒測說詞，仍判處有期徒刑3月，得易科罰金。（資料照，記者廖雪茹攝）

2025/04/09 11:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2022年曾代表民眾黨參選新竹縣竹北市長的林冠年因駕車肇事，酒測值每公升0.29毫克，依涉嫌違反公共危險最函送偵辦，隨後被民眾黨撤銷提名、開除黨籍。他當時辯稱因使用含酒精成份的漱口水造成酒測儀器誤判，堅稱沒酒後駕車；由於員警舉發程序不完備，罰單撤銷。但新竹地檢署當庭還原測試顯示辯詞是「不可能的情節」，新竹地方法院仍判有期徒刑3月，得易科罰金。

林冠年目前擔任新竹縣新埔鎮公所秘書。他受訪表示，此案經高等行政法院裁定舉發程序無效，他獲勝訴，新竹監理所也重新審查，認為違規的舉發程序容有疑義，撤銷此案裁決，並解除列管，台北監理所也撤銷罰單、領回車牌，但「地方法院還是不採用高等行政法院的判決，可能是新竹縣迫於地方派系的政治壓力促使法官作出這個不得已的判決，畢竟高虹安（涉貪停職的原民眾黨籍新竹市長，已退黨）都說她自己可以搞定司法。人不畏高虹安惡劣的地方勢力，本案堅持清白，上訴到底。」

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新竹縣警方調查，2022年8月30日凌晨4點30分，林冠年駕駛自小客車，經新埔鎮文華路竹北往新埔方向行駛時，不慎撞擊2輛停放路邊的自小客車；警方獲報到場時，現場林男稱胸悶、暈眩、想吐隨即送醫，員警到院實施酒測，林男酒測值每公升0.29毫克，全案依違反公共危險函送偵辦。

判決書指出，經查本案員警對被告林冠年實施酒測過程，因密錄器沒電，故由員警持手機全程錄影，但手機畫面搖晃，未拍到全貌。新埔警分局所提供的影片中僅可看見酒測濃度檢測單列印出來的影像，並無被告「吹測」之畫面。

判決書指出，案發當時，林冠年辯稱：「我沒有喝酒，我是有使用含酒精成分之李施德霖漱口水，才會造成酒精濃度超標」。偵訊和審理時，林冠年供稱發生車禍後到酒測之前共使用2次漱口水。但對其辯詞，2名證人都稱沒有看到林男使用漱口水。另案發當時，警方抵達時間為當日凌晨4點53分許，實施酒測時間為5點20分許，相隔27分鐘。

判決書指出，檢察官於偵訊時，當庭依被告林冠年所辯解於案發當時有使用漱口水的情形，實地進行模擬。由有20年操作酒測儀器經驗的新竹縣警察局交通隊警員，操作在檢定合格有效期間內的呼氣酒精測試器，先於被告使用漱口水前對其進行酒測，確認使用前呼氣所含酒精濃度為0.0mg/l ，接著當場拆封被告所提供並供述為案發當時所使用的漱口水後，交由被告依使用習慣使用漱口水漱口30秒，漱口水吐出後，立即對其進行第2次酒測結果為2.55mg/l 。

之後被告以開水漱口，再確認使用前呼氣所含酒精濃度為0.0mg/l 後，由被告再次依平常使用習慣使用漱口水漱口30秒後吐出，接著等待27分鐘後，以新的酒測器吹管對被告進行酒測結果為0.0mg/l 。

判決書指出，模擬顯見縱依被告林冠年所辯解情節，不可能導致其於案發當日的酒測結果會係每公升0.29毫克，灼然至明。綜上，被告辯解係因使用漱口水才會導致酒測結果超過法定標，顯無可能。

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