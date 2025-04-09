台中翁二度遭詐！愛上女軍醫又遇裝潢蟑螂 1個月內險噴700萬

陳翁欲提領200萬，聲稱要裝修彰化老家。（警方提供）

2025/04/09 12:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓老翁前天到銀行欲提領200萬，聲稱要裝修彰化老家，但拿不出合約讓行員起疑，警方獲報到場，一眼認出陳翁上月才遇愛情詐騙，差點匯500萬給葉門女軍醫，經過一番苦口婆心規勸，陳翁雖然神情不悅，心有不甘的走出銀行，但總算保住了辛苦積蓄。

台中市第一分局前天接獲轄內銀行通報，72歲陳姓老翁欲臨櫃提領200萬元現金，聲稱要用來裝修彰化老家，但行員詢問詳細情況時，陳翁卻語帶閃爍，拿不出合約、聯絡紀錄、裝修公司資料等關鍵資訊，行員懷疑他遇詐通報警方協助。

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員警孟繁安、徐子傑立即趕赴現場，詢問陳翁「工程細節」時，他語塞片刻，說不出所以然，當警方提議聯絡家人確認，或向其子女進一步查證時，陳翁不但不願意還動怒反問：「我都幾歲了，還要問家人？」現場氣氛緊張之際，員警驚覺「這不就是上次才差點被愛情詐騙的陳翁？」

原來陳翁上月才想匯出500萬元給一名自稱「葉門女軍醫」的網友，幸好當時即時阻止，如今短短一個多月，又準備交出200萬「工程款」，警方見狀，再次向陳翁解釋裝潢詐騙手法，提醒目前常見的「裝潢蟑螂」會利用業主缺乏合約與資訊的情況，趁機索取大筆款項後人間蒸發。

員警耐心向陳翁分析詐騙手法，提醒謹慎確認裝修公司背景，避免上當受騙，經過一番勸說，陳男雖面帶不悅，但最後終於打消念頭，放棄提領現金，成功守住辛苦積蓄。

第一分局長尤啓南提醒，近期除投資及愛情詐騙案件頻傳外，房屋裝修詐騙亦屢見不鮮，詐騙集團經常以未簽約先匯款、急需訂金等方式誘騙被害人交付款項，民眾應特別提高警覺，如遇類似情形，可撥打165反詐騙專線或110報案專線，尋求警方協助，以免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方耐心勸阻，陳翁才打消提款念頭。（警方提供）

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