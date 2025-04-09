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    草屯二手家電行大火 回收家電付之一炬

    二手家電行起火燃燒，鐵皮屋二樓火光熊熊。（草屯消防分隊提供）

    二手家電行起火燃燒，鐵皮屋二樓火光熊熊。（草屯消防分隊提供）

    2025/04/09 10:44

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮碧山路的二手家電行昨（8）日深夜11時多起火燃燒，鄰居才被宜蘭規模5.9地震搖醒，隨即發現二手家電行竄出熊熊火焰，草屯消防分隊獲報後立即趕到，切割鐵捲門時發現室內電源沒斷，趕緊請業者關閉電源再破門滅火，店內二手家電付之一炬，火災原因有待調查。

    草屯鎮碧山路上的二手家電行是在8日深夜11時20分徐起火燃燒，距離不遠的草屯消防分隊在11時22分接獲報案，馬上出動人車趕至，碧興、中興等分隊也出動前來支援，該店是棟長形的兩層樓的鐵皮屋，火勢很大，從窗口可看到紅紅的火焰，並不斷傳出電線短路火花和陣陣爆炸聲。

    該店內外堆滿冰箱、洗衣機等二手家電，門口鐵捲門關閉，無人回應，情況危急，經消防人員依據家電行招牌電話聯繫業者，確認無人員受困其中。經使用砂輪切割機等破壞器材破壞鐵捲門，發現電源沒有關閉，火速請業者切斷電源，才繼續切割工作，而隊員進入店內射水滅火，火勢很快獲得控制，店內的二手家電全部燒得焦黑，所幸業者不住在該處，無人員受困受傷。起火原因有待火調人員進一步調查。

    該家二手家電店是獨棟鐵皮屋，建物沒有跟鄰居的房子相連，鄰居被11時26分的規模5.9地震搖醒，就聽到消防車的警笛聲，鄰居們陸續走出，看到二手家電行火勢熊熊，大家都很緊張，幸好火勢不久就控制。

    草屯鎮碧山路二手家電行8日深夜發生火災，熊熊火光照亮夜空。（草屯消防分隊提供）

    草屯鎮碧山路二手家電行8日深夜發生火災，熊熊火光照亮夜空。（草屯消防分隊提供）

    草屯消防分隊員切割鐵捲門，才能進屋滅火。（草屯消防分隊提供）

    草屯消防分隊員切割鐵捲門，才能進屋滅火。（草屯消防分隊提供）

    二手家電行業者趕至，關掉總電源。（草屯消防分隊提供）

    二手家電行業者趕至，關掉總電源。（草屯消防分隊提供）

    店內二手家電燒得焦黑。（草屯消防分隊提供）

    店內二手家電燒得焦黑。（草屯消防分隊提供）

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