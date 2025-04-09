族語老師瞎扯「原住民傳統」摸6童鳥鳥 法官判賠

高雄某國小戴姓外聘族語老師被控猥褻6名男童，辯稱摸男生「鳥鳥」確認「長大了沒」是「原住民傳統」，去年11月合併重判5年6月徒刑；2名受害男童提民事求償，法官該師分別應賠15萬元、18萬元。（情境照）

2025/04/09 11:13

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國小族語老師猥褻6童47次 辯稱「摸鳥鳥」是原民傳統

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某國小戴姓外聘族語老師被控猥褻6名男童，法院審理時，竟辯稱原住民看到比較親近的人就會做「MASAHIVO」，摸男生「鳥鳥」確認「長大了沒」，是「原住民傳統」；法官認為根本是詭辯，去年11月依猥褻47次，合併重判5年6月徒刑；2名受害男童提民事求償，法官各判該師分別應賠15萬元、18萬元。

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判決指出，戴男為學校外聘族語老師，從2021年至2023年分別任教小港、大寮等5間國小，均趁著教授族語機會，以手撫摸或撥動男童生殖器、肛門、臀部，經清查戴男教過的88名學生，確認有6名男童受害。

高雄地方法院審理時，戴男辯稱原住民只要看到比較親近的人，就會做「MASAHIVO」這件事，也就是摸男生的生殖器，確認長大了沒，是原住民傳統。法官為此去函原民會，得知「MASAHIVO」可區分為「熟識關係中的問候語」及「對成長的肯定」，前者是見面時的問候語，後者則是年長者久未見到熟識男童時，若看到孩童長大，會透過觸摸孩童生殖器，配合說出「MASAHIVO」表示對孩童成長的肯定，意指「你已經長大了，可以結婚了」。

但法官認為，受害男童都是戴男定期授課學生，並無「久未見面」情況，且學童還在就讀小學，並非文化中藉摸下體確認「可以結婚了」的情形，且男童也稱戴男並未交過「MASAHIVO」，不採信戴男說法，並確認戴男共對5所國小6名男童猥褻47次，每次各依對未滿14歲男子為猥褻行為罪，處8至10月有期徒刑，合併判刑5年6月，目前全案上訴二審中。

戴男染指的一名國小男童，因被摸屁股3次，家長被提告求償35萬元，另名被摸鳥鳥的某國小男童，母親也求償30萬元；高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，戴男坦承犯行，但認為求償金額過高，法官依侵害程度，各判戴男應賠18萬和15萬元，可上訴。

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