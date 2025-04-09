台東出租套房燒毀1死女住戶匆忙離去被逮 曾有燃燒物品紀錄

強國街火警造成1死，涉嫌人被逮。（資料照）

2025/04/09 11:44

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市強國街一棟兩層樓鐵皮屋出租套房昨晚8時許發生火警，最終全棟燒毀、二樓男性住戶當場被燒死，據現場目擊者所言，在火警前曾見林姓女住戶匆忙騎車離去，且林女以往有隨意燃燒物品紀錄，警方懷疑其涉重嫌，案發後2小時將其逮回，目前仍正釐清案情。

警方表示，經現場民眾指出，林姓女子於火警發生前不久曾匆忙離開現場，被發現時正在附近的宮廟騎車亂繞，研判與本案可能有關，遂立即調閱監視器影像並查訪周邊住戶。於案發後2小時內，順利將林女查緝到案。由於房東目前仍在國外，警方將持續釐清相關證據，深入了解可能之犯案動機，全案將依縱火等罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。

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火警究竟是否人為，這部分仍待火調人員調查，目前僅初步確定火勢由一樓而起，整起火警仍有一名女住戶尚未聯繫上、現已關機，尚有諸多疑點需被釐清。而被逮林女到案後迄今矢口否認縱火，警方稱，林女多次索要食物，不時與警方交談卻不聊案情。

林女十餘年前就是出名的頭痛人物，雖外傳其有身心礙障但往往警方強制就醫不久就被放出，日前還設法接近總統賴清德幸被攔下，但日前因鬧事被逮，卻因法院在提審時認定警方不符逮捕流程將其釋回，知情者表示，就是如此才會行為加劇。

分局至派出所皆未能確認林女是否有身心障礙，但林女也的確多次強制送醫、進出監所，幾乎每週都到台東地檢署進行2次以上檢舉或申告，許多派出所都有其報案、提告紀錄，光是住家轄區派出所就有4、5件，每件皆在處理當中，增加不少檢警工作量。

資深警察表示，林女在十餘年前就曾手持雙刀站在屋頂與警消對峙，當時身材纖瘦還持刀、場面緊張，讓許多人留下深刻印象。

歷來林女涉竊盜案不斷，但約在4、5年前，林女常提告性侵，包括其他提告案件，她隨身攜帶的小筆記本紀錄對方所言、行為、時地等，都能成其提告證據，甚至在分局偵查隊內也都直接翻閱回應偵訊。其中台東市還有代表被告，許多人因此設法先取得和解，但如今林女也跟著數位化，據警方所言，她多數都以手機拍照錄影存證。

平時林女也常被許多宮廟發現行竊而報警逮人，卻在送醫後不了了之，甚至連醫院內一天也沒待過，日前總統賴清德前往台東天后宮時，林女還特地化妝打扮想接近賴總統，但警方一眼就見到她，設法將她架走。據警方推測，林女似乎也十分想成為知名人物，甚至還想從政，十多年前曾登記參選民代。

然而約在2個星期前，林女涉嫌在派出所外放炮被警方認為故意挑釁將其逮捕，但到法院提審時，法官採信林女所言「警方不是第一時間逮住自己，而是外出查看時見到地上剛好有燃放鞭炮，自己剛好經過才逮人」，認為警方逮捕行為不符規定將其釋回。

林女十多年前曾登記參選民代。（資料照）

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