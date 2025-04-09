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    首頁　>　社會

    酒駕竟昏睡逆向撞死對向女騎士自首 高院判7年6月

    有酒駕前科的鄭姓男子再度酒駕，竟酒醉昏睡逆向撞死對向的女機車騎士，員警到場處理，鄭自首犯行，並和被害家屬和解，高院判7年6月。（記者楊國文攝）

    有酒駕前科的鄭姓男子再度酒駕，竟酒醉昏睡逆向撞死對向的女機車騎士，員警到場處理，鄭自首犯行，並和被害家屬和解，高院判7年6月。（記者楊國文攝）

    2025/04/09 10:42

    〔記者楊國文／台北報導〕曾因酒駕被檢方處以緩起訴處分的鄭姓男子，前年凌晨在酒吧喝酒後，仍執意開車返家，當天上午7時駕車竟出現昏睡致車身偏移，導致先跨越雙黃線，撞擊路邊矮牆後，再撞擊對向由周姓女子騎乘而來的普通重型機車，周女傷重不治，經酒測結果，鄭的酒測值高達0.82毫克；宜蘭地院考量鄭符合自首規定，且與周女家屬達成和解，依酒駕致死罪判刑7年6月；全案上訴後，高等法院今判決駁回，還可上訴。

    鄭今上午未出庭聆判，無法得知他對判決的看法。

    鄭男於2018年7月間，曾因酒駕被警攔查，經宜蘭地檢署依酒後駕車的公共危險罪處以緩訴處分。

    2023年11月19日凌晨零時至3時，鄭男在宜蘭縣一家酒吧喝酒後，已無法安全駕駛，仍執意駕駛自用轎車返家。上午6時50分鄭男因酒後昏睡致車身偏移，竟駕車跨越雙黃線，逆向撞擊路邊矮牆後，再撞擊對向由周姓女子騎乘而來的普通重型機車，致周女人車倒地，全身受有頭皮、大腿撕裂傷等多處傷勢，情況危及，經送醫急救後，仍於當天上午8時23分死亡。

    宜蘭轄區警方獲報趕往現場處理車禍案，鄭男向員警坦承是肇事者，警方對他實施酒測，測得其酒測值高達0.82毫克。經警方將鄭移送法辦後，檢察官依酒後駕車致人於死罪起訴鄭。

    宜蘭地院組成國民法官法庭審理，認定鄭男酒後仍開車上路，甚至跨越雙黃線逆向撞擊路邊矮牆後，再撞擊對向騎車至該案發地的周姓女騎士，鄭犯罪情節嚴重，犯罪所生危害甚鉅，惟考量鄭符合自首規定，依刑法第62條給予減刑，且與被害人周女的家屬達成和解，犯後態度良好，將鄭判刑7年6月徒刑。全案上訴高等院審理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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