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    藏國道關廟休息站偷拍3女如廁 這緣由偷拍狼未獲緩刑

    在廁所以手機偷拍示意圖，與本案內容無關。（記者王俊忠攝）

    在廁所以手機偷拍示意圖，與本案內容無關。（記者王俊忠攝）

    2025/04/09 10:41

    〔記者王俊忠／台南報導〕國道三號台南關廟休息站女廁曾出現偷拍狼！

    李姓男子涉於2023年12月4日下午5點許，潛入國道三號北向的關廟休息站女廁內，拿其iphone 14智慧型手機從門縫偷拍入內如廁的黃、施、柯3名女子，其中黃女察覺有異、隨即報警，國道員警於近6點時趕抵、逮住李男。台南地院依3項妨害秘密罪合併判李男4月徒刑，得易科罰金定讞。

    當時李男是拿手機開啟相機模式、從門縫中相繼拍攝黃等3女進入廁所如廁的身體私密部位與性影像，警方到場逮人、查扣李男的手機，發現手機內拍得的私密影像除了黃女、還有施女與柯女的如廁影像。3位受害女子都向國道警察提出妨害秘密告訴；檢方也依法起訴。

    台南地院簡易判決指李男犯下3項偷拍罪，各判3月徒刑，合併應執行4月徒刑，得易科罰金；涉用來偷拍的手機要沒收。

    李男上訴時，在台南地院上訴審開庭時表明希望能與3名受害女子和解、請法院給予緩刑。但上訴審合議庭法官指3位受害女子，只有1女與李男達成調解，另外2女無意願和解，考量受害女所受損害未獲相當填補，沒有緩刑的條件，駁回李男希望緩刑的請求。

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