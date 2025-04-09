和平警跨區追緝贓車 成功逮捕酒駕竊車嫌

和平警分局員警壓制逮捕竊嫌。（民眾提供）

2025/04/09 10:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平警分局雙崎派出所員警4日通報，被竊贓車駛進轄區，深入山區農舍與果園全面搜尋，發現1輛失竊的小貨車行駛在和平區三叉坑部落東崎路二段，要求駕駛停車，不料，駕駛竟加速逃逸，警方在苗栗縣卓蘭鎮坪林里產業道路成功圍堵並逮捕犯嫌饒姓男子，饒男還渾身酒氣，詢後依涉嫌竊盜及公共危險罪嫌移送偵辦。

雙崎派出所在本月4日下午接獲警察局通報，有失竊小貨車進入和平區。警方獲報後立即出勤，深入山區農舍與果園全面搜尋，當日並未發現可疑車輛。

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隔日下午2時45分，警員李宗儒與管秉鴻在和平區三叉坑部落東崎路二段處發現該部失竊小貨車，立即發出停車警告，但駕駛不僅拒絕停車，反而加速逃逸。

警方隨即通報東勢及苗栗卓蘭地區鄰近派出所支援，展開跨區攔截圍捕行動。在和平山區與卓蘭堤防道路展開追緝，最終在苗栗縣卓蘭鎮坪林里產業道路成功圍堵並逮捕犯嫌。

警方指出，駕駛為饒姓男子（47歲），被逮捕時滿身酒氣，經施以酒測後，其酒測值超過法定標準。饒嫌坦承飲酒，沒想到和平分局員警能一眼就認出車輛，藏匿山區仍難逃法網，警方依涉嫌竊盜及公共危險罪嫌將他移送。

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