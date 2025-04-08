桃園中壢超商店員檢舉車手 可望獲百斬計畫5萬獎勵金

中壢警方後續逮到這名26歲的馬來西亞籍車手，通報的超商店員可望成為桃園市首位獲頒5萬元獎勵金的超商幸運兒。（記者李容萍翻攝）

2025/04/08 23:43

〔記者李容萍／桃園報導〕近年來，詐騙犯罪猖獗，警政署強化打擊詐騙集團，4月1日起與民間企業攜手合作啟動「百斬計畫」，號召全民參與檢舉車手，每成功檢舉並協助逮捕一名車手，可獲5萬元獎勵金，共100個名額。桃園市警察局中壢警分局平時與轄內超商建立打詐群組緊密聯繫，4月3日凌晨3點許，接獲轄內超商店員第一時間通報，發現有可疑男子在提款機前不斷更換卡片提領現金，警方後續逮到這名26歲的馬來西亞籍車手，通報的超商店員可望成為桃園市首位獲頒5萬元獎勵金的超商幸運兒。

中壢轄區人口多、流動人口多，轄區平日、假日白天晚上停留人口接近50萬人，轄區光是超商有近300家，中壢派出所員警4月3日凌晨3點許，趕抵這名超商店員所檢舉車手通報據點逮人，雖然人卻已離開，警方依據經驗法則研判車手可能會在周邊繼續提領，根據超商店員提供的照片沿途查找，果然在附近環北路上的銀行ATM發現該男子持續提領贓款，當場人贓俱獲，並查扣金融卡及贓款。

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警方追查發現，這名馬來西亞籍男子是以觀光旅遊名義來台，實際上卻是從事詐欺車手的犯罪行為，將持續蒐證溯源追查，務求瓦解幕後集團。

中壢警分局長林鼎泰表示，百斬計畫的核心是結合民眾力量，徹底摧毀詐欺犯罪集團的運作鏈條，每成功檢舉並協助逮捕1名車手，即可獲得5萬元獎勵金。中壢警分局將持續深化與社會各界合作，強化跨區聯防機制，加強對詐欺犯罪的打擊力度，斬斷詐欺金流，保護民眾的財產安全。

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中壢警方後續逮到這名26歲的馬來西亞籍車手，通報的超商店員可望成為桃園市首位獲頒5萬元獎勵金的超商幸運兒。（記者李容萍翻攝）

中壢警方後續逮到這名26歲的馬來西亞籍車手，通報的超商店員可望成為桃園市首位獲頒5萬元獎勵金的超商幸運兒。（記者李容萍翻攝）

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