竹縣男兄逝哀痛失聯2天 芎林警漏夜尋人成功救命

新竹縣橫山警分局芎林分駐所昨天深夜幾乎全所總動員，就連休假同仁也趕回幫忙漏夜搜尋，終於讓路倒農田的楊男平安回家。（陳凱榮提供）

2025/04/08 22:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕家住新竹縣竹北市的64歲楊姓男子，日前疑因驟失兄長哀痛逾恆致精神恍惚，離家後就此失聯2天，家人發現其車子棄置在芎林境內，擔心他發生意外，昨晚漏夜經由縣議員陳凱榮向警方求助，橫山警分局芎林分駐所同仁利用手機定位後，摸黑地毯式搜尋約3個小時，總算在芎林鄉文山路某處排水圳旁農田發現奄奄一息的他，所幸生命徵象穩定，緊急送醫救治觀察。

陳凱榮說，昨天晚上楊男胞妹神色倉皇向他求助說，他們兄妹3人感情甚篤，只是二哥因大哥最近驟然離世而心情陷入低谷，竟原因不明失聯2天，他們只在芎林發現其車子，撥打手機還有通卻始終沒人接，她擔心一旦手機沒電了，哥哥的消息也就斷了，不知如何是好。

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陳凱榮透過警察局公關科長劉旭陽向橫山分局報案，副分局長邱子龍、芎林分駐所所長吳俊龍立刻把握楊男手機應該還有電的機會，火速透過定位搜尋其蹤跡，另也循其車輛被發現處，調閱周邊道路監視器，確認他棄車後徒步從竹北東興路往芎林方向移動，最後在文山路一帶失去蹤影，吻合手機定位的區域。

吳俊龍說，他們昨晚8點多獲報後立刻兵分多路，依手機定位訊息展開搜尋，甚至有放假的同仁主動回來加入救援行動。

但除了定位點跟實際發現處相距仍有段距離，同仁們也想到發現處的排水圳路跟緊鄰的農田呈斜面相交且落差足足有1公尺高，萬一不慎掉落其實很難被發現。

此外，前述圳路深達1.5公尺，溝內水深還及腰，如果有人不小心掉落，後果更是不堪設想，於是大夥轉而前往這處「可疑」的大排周邊搜尋，果然在深夜10點多，就在大排旁的農田，發現了路倒在場的楊男。

吳俊龍說，楊男被發現時疑因2天滴水未進，已虛弱到無力說話、呼救，但還能用微幅的手腳擺動示意平安，經火速送醫救治觀察，生命徵象穩定。

陳凱榮說，家屬非常感謝警方分秒必爭幫忙楊男平安回家，今天下午由他代表，在警局公關科長劉旭陽、橫山分局長陳孟君、副分局長邱子龍陪同下，用簡單的熱食、飲料向芎林所同仁們致謝。

新竹縣64歲楊姓男子路倒的農田，跟一旁的排水圳有1公尺深的落差，1.5米深的水溝溝水及人腰部，他路倒2天後昨天深夜平安獲救。（陳凱榮提供）

新竹縣64歲楊姓男子路倒的農田，跟一旁的排水圳有1公尺深的落差，1.5米深的水溝溝水甚至可及人腰部，他路倒現場2天後幸運獲救且無大礙，聞者莫不為他感到命大。（陳凱榮提供）

新竹縣議員陳凱榮（左3）、橫山分局長陳孟君（右3）、以及橫山分局副分局長邱子龍（右1）今天帶著簡單熱食和飲料，慰勉芎林分駐所同仁，由所長吳俊龍（右2）等代表接受。（陳凱榮提供）

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