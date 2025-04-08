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    縱火？ 台東6間出租套房燒毀 1人死亡

    台東市強國街一處鐵皮屋出租套房晚間發生大火。（民眾提供）

    台東市強國街一處鐵皮屋出租套房晚間發生大火。（民眾提供）

    2025/04/08 22:32

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市強國街一棟兩層樓鐵皮屋出租套房今晚8時傳出火警，據民眾表示，當時2樓疑似有一名女子持手電筒照燈呼救，經過30分鐘撲滅火勢，最終在2樓後方發現一位被濃煙嗆死男子，但先前傳聞的求救女性卻不知所蹤。由於內有住戶曾有多次縱火前科，警消目前不排除人為縱火，目前正在追查其中一租客下落。

    警消趕赴現場時，整棟樓房已陷入火海，現場不時傳出電線火花的爆炸聲。據現場民眾表示，火勢先從一樓竄出，當時二樓疑似有一名女子持手電筒照燈呼救。消防隊員從一樓入口進行滅火，裡面6間出租套房全部付之一炬，多數房客當時外出用餐或在外上班，沒有在房間。

    消防隊員30分鐘將火勢控制，在2樓一間反鎖的房間內，發現一名男子，全身被濃煙燻得漆黑、燒到體無完膚且失去呼吸心跳，但救護人員仍不斷施行CPR送醫急救。

    而趕回現場的一位女租客，見到鄰居被送出時已難過得癱軟在地，這位女租客及當地里長表示，1樓有位年約50歲婦人恐涉有重嫌，甚至在事發前還有民眾目擊她騎車快速離去，隨後屋子就陷入火海。

    據當地民眾表示，1樓婦人領有身心障礙手冊，常常點火、放鞭炮作樂，甚至還在屋內大小便、以鞭炮炸排泄物等行為，「平時就愛隨便燒東西」。也有義消表示，以往就曾出勤至該棟建築，當時還有女子向他抱怨有人要縱火，自己住在屋內深處，若發生火勢將難以逃出。

    台東市強國街一處鐵皮屋出租套房晚間發生大火。（民眾提供）

    台東市強國街一處鐵皮屋出租套房晚間發生大火。（民眾提供）

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