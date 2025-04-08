模擬民宅電動車起火 平鎮消防員巷弄演練超逼真

桃園平鎮消防員模擬民宅電動車起火，在小巷弄中演練救災。（平鎮分隊提供）

2025/04/08 22:24

〔記者李容萍／桃園報導〕近來電動車火災頻傳，其起火機轉多來自於「電池」，因電池自燃大量能量釋放，易產生高溫及猛烈火勢，若發生於半夜或周邊存放大量可燃物時，將致火勢快速延燒，對人命及財產安全造成極大威脅。桃園市消防局第四大隊平鎮消防分隊今日辦理民宅車庫電動汽車起火搶救演練，模擬電動車起火住戶受困，巷弄狹小、消防車輛無法駛入，消防員逼真演練一邊壓制火勢、一邊緊急救人，過程逼真。

因應電動汽車不明起火及狹小巷弄火燒車事件，平鎮消防分隊今日模擬狹小巷弄內透天民宅一樓車庫內，停放電動汽車不明起火燃燒，火勢蔓延大量濃煙，住戶受困屋內情況危急，守望相助隊通報119，消防員考量火場巷弄狹小，消防車輛無法直接駛入，必須採取長距離部署水線搶救，壓制火勢外，因鋰電池劇烈燃燒迅速，產生高溫、濃煙及大量有毒氣體，危及受困民眾及救援消防人員，演練過程大量使用灑水降溫，配合使用防火毯及底盤瞄子救災裝備，同時引導周邊住戶疏散及協助周邊交通管制。

請繼續往下閱讀...

平鎮分隊長黃嘉男表示，狹小巷弄救災，常因道路狹窄，更加挑戰救援行動，消防員透過實戰演練，不僅強化應變處置能力，確保真實災害發生時能夠迅速應對，也藉此向民眾宣傳防火逃生觀念，提醒民眾平時確保住家逃生通道暢通，避免巷弄停放車輛影響救援，共同守護自身的生命與財產的安全。他也提醒，保養電池應遵行「不要過充或過放」、「避免高溫直曬」、「避免水氣潮濕」、「避免外力衝擊」四大原則。

桃園平鎮消防員模擬民宅電動車起火，在小巷弄中演練救災。（平鎮分隊提供）

桃園平鎮消防員模擬民宅電動車起火，在小巷弄中演練救災。（平鎮分隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法