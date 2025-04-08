為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南今年首季科技執法取締件數統計 前2名都在這1區

    台南市警察局統計今年第1季的科技執法取締件數，仁德區中山路與中正路三段口高居榜首。（記者吳俊鋒攝）

    台南市警察局統計今年第1季的科技執法取締件數，仁德區中山路與中正路三段口高居榜首。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/08 22:31

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市警察局統計今年第1季科技執法的取締件數，前2名都在仁德區轄內，分別為榜首的中山路與中正路三段口，還有居次的中山路與文德路口，都緊鄰上下中山高的匝道，往返車流頻仍，民眾切勿違規駕駛，以免傷荷包。

    市警局交通大隊整理今年1至3月份的科技執法取締排行榜前十名，仁德區中山路與中正路三段口以3191件奪冠，亞軍的中山路與文德路口，則是2410件，第3為永康區中正北路與永安路口，有1886件。

    特別的是，永康區共4處入榜，除了擠進前3的中正北路與永安路口之外，還有第8、9、10名的中華路與大橋三街口、復興路與高速一街二段口、中華路與中華西街口等。

    交通大隊指出，科技執法違規舉發榜首的仁德區中山路與中正路三段口，取締項目包含未依標誌、標線行駛，以及未停讓行人，第2名的仁德區中山路與文德路口，除了闖紅燈之外，還有不依車道行駛、機車未兩段式左轉等。

    警方也強調，為了降低事故發生率，陸續在重點路口建置科技執法設備，目前全市共有68處，籲請駕駛遵守交通規則，確保行車安全。

    台南市警察局統計科技執法取締件數，整理出前十名。（南市警察局提供）

    台南市警察局統計科技執法取締件數，整理出前十名。（南市警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播