台南今年首季科技執法取締件數統計 前2名都在這1區

台南市警察局統計今年第1季的科技執法取締件數，仁德區中山路與中正路三段口高居榜首。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/08 22:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市警察局統計今年第1季科技執法的取締件數，前2名都在仁德區轄內，分別為榜首的中山路與中正路三段口，還有居次的中山路與文德路口，都緊鄰上下中山高的匝道，往返車流頻仍，民眾切勿違規駕駛，以免傷荷包。

市警局交通大隊整理今年1至3月份的科技執法取締排行榜前十名，仁德區中山路與中正路三段口以3191件奪冠，亞軍的中山路與文德路口，則是2410件，第3為永康區中正北路與永安路口，有1886件。

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特別的是，永康區共4處入榜，除了擠進前3的中正北路與永安路口之外，還有第8、9、10名的中華路與大橋三街口、復興路與高速一街二段口、中華路與中華西街口等。

交通大隊指出，科技執法違規舉發榜首的仁德區中山路與中正路三段口，取締項目包含未依標誌、標線行駛，以及未停讓行人，第2名的仁德區中山路與文德路口，除了闖紅燈之外，還有不依車道行駛、機車未兩段式左轉等。

警方也強調，為了降低事故發生率，陸續在重點路口建置科技執法設備，目前全市共有68處，籲請駕駛遵守交通規則，確保行車安全。

台南市警察局統計科技執法取締件數，整理出前十名。（南市警察局提供）

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