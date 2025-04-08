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    高雄男買305萬虛擬貨幣 持假鈔遭識破被打到骨裂

    黃男與鄭男涉嫌打人後離去，被警網圍捕壓制在地。（民眾提供）

    黃男與鄭男涉嫌打人後離去，被警網圍捕壓制在地。（民眾提供）

    2025/04/08 20:45

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄侯姓男子（36歲）與買家約定購買約新台幣305萬元的虛擬貨幣，昨（7日）相約在苓雅區中正一路交易，但前往交易的黃男（21歲）、鄭男（17歲）發現，侯男所持現金竟是假鈔，當場發生爭執與互毆，導致侯男一手骨裂，三人互告傷害，黃、鄭也因違反洗錢防制法被送辦。

    據了解，侯男在網路上聲稱要購買約新台幣305萬元的泰達幣，昨日下午5點多於中正一路交易時，黃、鄭在點交現金時發現侯提供的紙鈔相當粗糙，甚至只有單面印刷，當場識破是假鈔，隨即爆發肢體衝突。兩人徒手將侯痛毆一頓後開車離去，侯男不滿遭毆，立即報警。

    苓雅分局福德二路派出所表示，警方到場時，黃、鄭二人已不在現場，員警先將侯男帶返所內釐清狀況，並立即成立專案小組偵辦。經調閱沿線監視器鎖定涉案車輛後，通報線上警網攔截圍捕，於案發32分鐘內，在中正地下道出口處攔下涉案車輛，並當場逮捕黃男、鄭男。

    警方表示，侯男控告黃男、鄭男傷害，黃、鄭則稱侯有出手反擊，三人互告刑法傷害罪；另因黃、鄭進行虛擬貨幣交易未事先申報，已依違反洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。至於侯男持假鈔交易是否涉及詐騙，仍待釐清。

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