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    金髮「Yuki」冒名義消救溺被起底 消防局2度通知說明未現身

    自稱義消的「金髮Yuki」許姓男子。（資料照）

    自稱義消的「金髮Yuki」許姓男子。（資料照）

    2025/04/08 19:42

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市綽號金髮「Yuki」許姓男子，因接獲急救App「聽見AED」推播訊息，隨即前往北屯區一戶民宅，與消防人員一同急救3歲溺水童，事後被踢爆曾因造文書被判刑，並疑冒用義消及救護人員身分，消防局為釐清狀況，二度通知前來說明卻遭「放鴿子」，再度引發熱議。

    台中市3月16日晚間發生鄭姓3歲男童在住家浴缸溺水事件，金髮Yuki當時穿著EMT（緊急救護技術員）外套，在第一時間趕赴現場進行CPR搶救，他聲稱在LINE群組「聽見AED」見到急救訊息趕來幫忙，熱心助人義舉雖屬難得，卻接連被爆出他男扮女裝、假義消、偽造證件等情事，引發外界議論。

    經查，Yuki的真實身分為許姓男子，過去更曾因車禍事故偽造胞姊簽名，被法院判刑兩個月，包括臉書社團「靠北EMT」，也質疑他身穿EMT2（緊急醫療技術員二級）臂章的衣服，卻可能無EMT證照，有冒用醫護人員的觸法疑慮，如果此人確實沒有證照，不僅影響病患安全，也損害社會對急救體系的信任。

    因爭議持續延燒，台中地檢署3月21日指出，已經分案偵查，釐清他所持身分證件、專業證照（EMT）等，是否有偽造情事，是否涉嫌刑法偽造文書等犯罪嫌疑，然而，隨著輿論發酵，Yuki身心狀況疑受到影響，家人擔心其情緒不穩且有自傷之虞，隔天緊急報案並在警方協助下，將他送往醫院就診，所幸無生命危險。

    此外，消防局對此案也高度關注，為釐清許男是否假冒救護人員，已兩度以雙掛號方式通知其出面說明，分別為3月27日及4月7日，但許男皆未現身，消防局也已通報檢警單位，並強調依《緊急醫療救護法》第28條規定，非EMT不得冒用身分，違者可處5千至2萬5千元罰鍰。

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