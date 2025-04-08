「德國檢察實務」出版 刑泰釧：台灣走向精緻司法里程碑

由最高檢察署編纂的「德國檢察實務」。（記者王定傳攝）

2025/04/08 20:30

〔記者王定傳／台北報導〕最高檢察署今舉辦台灣史上第一本「德國檢察實務」專書新書發表會，德國在台辦事處長許佑格表示，這本書呈現台、德檢察官間密切交流合作及檢察官見習的成果，「我認為這本書不是一個結束，而是一個里程碑，代表德國及台灣在法界，將有更多緊密交流及合作」；檢察總長刑泰釧則表示，這本書是台灣走向精緻司法的一個里程碑。

這場發表會在最高檢貴陽講堂舉行，法務部次長徐錫祥、黃世杰、司長孟玉梅、政治大學教授何賴傑、楊雲驊、台北大學教授王士帆、清華大學科技法律研究所副教授連孟琦等均與會。

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這本由最高檢察署編纂的「德國檢察實務」，藉由10位台、德檢察官在不同地區、對不同案型的實地觀審報告，使讀者彷彿親臨德國偵審現場，瞭解刑事訴訟法在台、德實務操作上「名同實異」之處。

徐錫祥表示：「法務部從2023年起推動台、德檢察官互訪見習計畫；感謝最高檢察署法學研究中心付出心力，讓交流開花結果，本書的出版不僅是為檢察制度的比較法研究留下寶貴的紀錄，也展現台、德檢察官長期交流耕耘的成果」。

黃世杰則說：「今天實務界發表這本書極具參考價值，是司法本土化思考進步的象徵，我們可以藉由這本書瞭解德國實務運作，作為如何減輕檢察官工作負荷與增進國人相信司法公正性的參考」。

刑泰釧另表示，以往在討論法律時，常常提到德國立法例如何如何，但是看到的都是抽象的法條，事實上，抽象的法條都來自於實證經驗的整理與演繹，因此唯有具體將實務呈現，才能讓國人真正了解司法制度的運作，也才能讓司法制度的運作與設計，更為精緻與完整，「這本創作之旅，接觸到很多傑出的司法新秀，讓我感受到台灣一股很棒的朝氣，這股朝氣一定會讓台灣的司法更進步，讓台灣更好！」

最高檢察署今舉辦台灣史上第一本「德國檢察實務」專書新書發表會，圖前排右四為檢察總長刑泰釧、右三為德國在台辦事處長許佑格、左四為法務部次長徐錫祥、左三為法務部次長黃世杰。（記者王定傳攝）

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