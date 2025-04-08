公私協力+科技辦案奏效 馬公「實驗衣」大盜落網

馬公光復路麵店，發生實驗衣大盜入室盜竊案。（馬公警分局提供）

2025/04/08 19:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕橫行馬公市鬧區的「實驗衣」大盜，讓澎湖縣民人心惶惶，馬公警分局幹員犧牲清明連續假期，以科技辦案方式，加上公私機關一同合作之下，鎖定涉案嫌疑人，今（8）日向澎湖地方檢察署、澎湖地方法院聲請拘票、搜索票後，前往犯罪車輛旁守株待兔，果然將嫌疑人一舉成擒，以加重竊盜罪移送檢方後續偵辦。

馬公警分局調查指出，3月31日凌晨3時許，馬公市光復路某麵店發生入屋竊盜案件，由於嫌疑人身著實驗室服裝，頭部全部遮掩，並帶手套犯案，在監視畫面下如同「實驗衣」大盜，引發民眾恐慌，警方據報後立即成立專案小組進行調查。

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雖然犯罪過程中，犯罪嫌疑人生性狡猾、計畫縝密，沿路躲避監視錄影系統、不停製造斷點、遮掩全身穿戴手套、竊用他人車輛並懸掛註銷車牌犯案，企圖擾亂警方偵辦方向。但馬公警分局早根據路口監視器，確定犯嫌行進路線，在案發隔日即時尋獲到嫌疑人作案車輛，並迅速通知鑑識人員採證與比對指紋完竣。

警方研判，該嫌勢必會畏罪並消滅證據，故對竊嫌予以監控，該嫌果然於4月4日9時50分許，再度返回車輛停放地點搬離作案用之梯子，被守株待兔的員警擒獲，今日搜索後，起出疑似作案墨鏡及偷竊之汽車鑰匙。全案以加重竊盜罪移送澎湖地方檢察署後續偵辦。

馬公警分局根據監視器鎖定犯嫌作案車輛，守株待兔逮捕嫌疑人。（馬公警分局提供）

馬公警分局以加重竊盜罪，移送「實驗衣」大盜。（馬公警分局提供）

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