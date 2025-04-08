核四廠纜線遭竊另有其人 法官李辛茹問出在逃共犯

核四廠。（資料照）

2025/04/08 18:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕慣竊林萬山缺錢花用，被控以破壞剪破壞台電核四廠圍籬，入內竊走一批紅銅線。基隆地院審理時，承審法官問出竊賊不只林1人，還有在逃共犯游世豪參與。基隆地檢署今（8日）偵結，將游男另依加重竊盜罪嫌起訴。

本案發生在2022年9月1日，台灣電力公司核四廠停工多年，廠區保全員發現核4廠周邊圍籬遭人破壞，廠區內電纜線遭人剪斷，剝走纜線內紅銅線，現場遺留大量電纜線絕緣體，與竊賊遺留的破壞剪、3瓶寶特瓶等證物。新北市瑞芳警分局鑑識人員在破壞剪把手、寶特瓶採到慣竊林萬山的DNA。

請繼續往下閱讀...

檢方依此鐵證，將林依加重竊盜罪嫌起訴。承審法官李辛茹審理時，問出該起竊案並非林獨立犯案，還有1名共犯在逃；經突破林男心防後供出游世豪也參與。

法官傳喚游到庭作證時，法官要求林、與游當面對質，游面對法官詰問，被問到啞口無言，坦承與林男一起剪斷台電核四廠電纜線後，搬運到他的所有銀色賓士車上，再銷贓給不知情回收商後朋分。

法院去年5月依加重竊盜罪判處林男9月徒刑，法官並將游的行竊犯行寫進判決書內。地檢署收到判決書後，依游在法院自白，與林男供述，認定游參與台電核四廠纜線竊盜案，並於今天將游依加重竊盜罪嫌起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法