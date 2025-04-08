為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    核四廠纜線遭竊另有其人 法官李辛茹問出在逃共犯

    核四廠。（資料照）

    核四廠。（資料照）

    2025/04/08 18:41

    〔記者林嘉東／基隆報導〕慣竊林萬山缺錢花用，被控以破壞剪破壞台電核四廠圍籬，入內竊走一批紅銅線。基隆地院審理時，承審法官問出竊賊不只林1人，還有在逃共犯游世豪參與。基隆地檢署今（8日）偵結，將游男另依加重竊盜罪嫌起訴。

    本案發生在2022年9月1日，台灣電力公司核四廠停工多年，廠區保全員發現核4廠周邊圍籬遭人破壞，廠區內電纜線遭人剪斷，剝走纜線內紅銅線，現場遺留大量電纜線絕緣體，與竊賊遺留的破壞剪、3瓶寶特瓶等證物。新北市瑞芳警分局鑑識人員在破壞剪把手、寶特瓶採到慣竊林萬山的DNA。

    檢方依此鐵證，將林依加重竊盜罪嫌起訴。承審法官李辛茹審理時，問出該起竊案並非林獨立犯案，還有1名共犯在逃；經突破林男心防後供出游世豪也參與。

    法官傳喚游到庭作證時，法官要求林、與游當面對質，游面對法官詰問，被問到啞口無言，坦承與林男一起剪斷台電核四廠電纜線後，搬運到他的所有銀色賓士車上，再銷贓給不知情回收商後朋分。

    法院去年5月依加重竊盜罪判處林男9月徒刑，法官並將游的行竊犯行寫進判決書內。地檢署收到判決書後，依游在法院自白，與林男供述，認定游參與台電核四廠纜線竊盜案，並於今天將游依加重竊盜罪嫌起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播