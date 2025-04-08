台股重挫竟成詐騙陷阱！ 老農衝農會欲領600萬「進場投資」

苗栗縣南庄鄉一名老農聽信詐團指示，衝到農會欲提領600萬元「進場投資」。（警方提供）

2025/04/08 18:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕受美國總統川普宣布實施對等關稅衝擊，台股昨（7）日重挫2065點，竟成詐騙集團施詐機會，苗栗縣南庄鄉一名老農聽信詐團指示，衝到農會欲提領600萬元「進場投資」，幸經農會行員通報及員警勸阻，才打消念頭。

苗栗縣警察局頭份分局昨天近午，接獲南庄鄉農會通報有疑似詐騙案件，派遣蓬萊派出所所長饒瑞鴻、南庄所副所長邱宏仁、巡佐朱達文與警員趙乃慧前往處理，得知一名老農欲提領600萬元，要投資股票，但不願透露細節。

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警方遂先將老農帶返回住家，但老農的兒子卻說，父親告知領用之現金為修繕房屋，雙方說詞兜不攏。警方再次詢問老農，老農又稱為讓高齡母親見識大筆現金。

因老農說詞反覆不定，且手機LINE中有多個投資網站群組，警方研判老農遭詐騙，並進一步提供相關遭詐騙之新聞案例，老農才打消念頭，保住積蓄。

頭份警分局表示，詐騙手法日新月異，如有接獲不明人士以臉書或LINE要求加好友，慫恿投資或要求匯款、面交現金，均為詐騙集團之慣用手法，應提高警覺、冷靜面對謹慎求證，並依照防詐騙三步驟「1聽2掛3查證」防詐口訣，迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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