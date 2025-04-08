恐怖情人持槍押人想逼女友出警局 遭質疑錯失查案良機

先前陳男因通緝「自首」被移送，繳完罰金後就離開地檢署，讓被害人嚇得躲回老家，警方在今天再次將陳男帶回偵辦。（警方提供）

2025/04/08 23:19

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東一名恐怖情人陳姓男子，近期與張女交往就常到她上班處查勤，張女又發現其擁槍遂前往警局報案，但陳男以為張女與前男友周男藕斷絲連，藉故將周男找出並要求將女友從警局內帶出。但周男家屬表示，陳男要求周男開車載他到警局，「就在後座將手槍裝填子彈」，身後還有小弟跟車，想不到警方卻沒當場搜查相關人車，現在連槍都找不到。

案件發生在6日深夜，張女見陳男半夜又跑到自己工作場所，這才逃到警局報案。警方表示，被害人並向員警反映遭陳嫌持槍械恐嚇，當日員警發現陳嫌因聚眾鬥毆未到案遭通緝，當場逮捕移送地檢，卻未發現違禁品，繳清罰金就離開地檢署，警方7日再次搜索，並在8日將陳姓將帶回偵辦，將依違反槍砲、恐嚇罪移送地檢。

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周男表示，自己被押上車時，從後視鏡看到對方不斷將子彈填入彈匣，並將彈匣插入一把手槍內。周男及張女二人都指稱有看到槍枝，但警方皆搜查未果，自己在市區開店的周男還嚇得躲回老家。

被害者家屬表示，周男被押到派出所外時，車後又跟了其他同夥車輛，待周男進入派出所求救，陳男未見到張女出現，反而看到持槍警員現身，遂主動現身宣稱自己「遭通緝來自首」，同夥車輛此時加速離去，當時警方還叫在場的陳男同夥全數散去、也沒進行搜查，並質疑「槍都在小弟身上被送走，這時警方去哪找槍？」

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