客運族忘帶行李下車 南投警花漏夜追車尋回

客運旅客搭車到南投忘了把行李帶下車，轄區女警胡嘉慧受理前往客運總站查看，並於回程發現該輛國光客運，並順利尋回行李。（中興警分局提供）

2025/04/08 19:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕台北市謝姓男子，日前搭國光客運至南投監理站，不料卻忘了帶行李下車，由於當時客運已下班，謝男只好求助轄區中興警分局，值班女警胡嘉慧受理便驅車前往總站查看，並於回程路上發現該輛國光客運正在加油，最後順利尋回行李，令謝男相當感謝。

警方表示，謝男係從台北市搭客運至南投監理站參與訓練，但下車卻未將隨身行李一併帶下車，等到想起時已經來不及，加上適逢深夜，不論客運站務員或客服都已下班，只好前往派出所報案求助。

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當時值班員警得知後，便開車與謝男前往國光客運南投總站查看，惟到場時大門深鎖、人員皆已下班，之後在回程路上，在南投市區加油站赫然發現該輛客運剛好加完油，員警立即上前將客運攔下，並在車上尋獲行李，讓謝男開心得頻頻向員警道謝。

客運旅客搭車到南投忘了把行李帶下車，轄區女警受理前往客運總站查看，並於回程發現該輛國光客運，並順利尋回行李。（中興警分局提供）

客運旅客搭車到南投忘了把行李帶下車，轄區女警受理前往客運總站查看，並於回程發現該輛國光客運，並順利尋回旅客行李。（中興警分局提供）

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