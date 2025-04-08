國1楊梅段4大小車追撞1死1傷 ETC維護緩撞車駕駛當場喪命

國道1號楊梅路段貨櫃追撞緩撞車，車道暫封閉。（記者李容萍翻攝）

2025/04/08 19:13

首次上稿 18:00

更新時間 19:13（新增死傷）

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號南向69.9公里（桃園市楊梅路段）今（8）日下午4點21分許發生4輛大小車追撞釀1死1傷事故，1輛由44歲林姓男子駕駛的營業半聯結車，疑因不明原因撞擊外側路肩正在保護ETC門架的維護工程許姓男子（42歲）所駕駛的自用大貨車（施工緩撞車），致緩撞車推撞前方康姓男子（34歲）駕駛的租小客貨車及劉姓男子（42歲）駕駛自小客貨車而肇事。

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過程中，緩撞車許姓駕駛因撞擊力猛烈當場死亡、未送醫，而肇事的林男因身體多處受傷，由桃園市消防局調派救護車送平鎮區聯新國際醫院救治，此案除林男、許男駕駛酒測值待測外，其餘駕駛人酒測值均為0，事故原因尚待進一步調查釐清。

此4車追撞事故發生後占用全線事故，時值下班交通尖峰時段，高速公路局北區養護工程分局、國道公路警察局成立應變小組進行車輛處理，第一時封閉全線車道，現場於下午5點45分排除，後續由第二公路警察大隊楊梅分隊依規定處理。

北區養護工程分局提醒車輛行經封閉管制區域請減速慢行，依既有指示牌面導引牌面行駛或提前改道，並遵守管制人員導引，以確保行車安全；警方也呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

國道1號楊梅路段貨櫃追撞緩撞車，車道暫封閉。（記者李容萍翻攝）

國道1號楊梅路段貨櫃追撞緩撞車，車道暫封閉。（記者李容萍翻攝）

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