莽男不滿前妻另結新歡徒手勒死她 賠500萬二審改輕判10年

台中許姓男子不滿前妻另結新歡，談判時發生口角將她勒斃，今天二審宣判，考量已和前妻父母以500萬元達成調解，殺人罪部分改判10年徒刑。（記者陳建志攝）

2025/04/08 17:39

〔記者陳建志／台中報導〕台中許姓男子與葉姓前妻離婚後仍同居，許在前年查看妻子筆電時，發現妻子另結新歡後醋勁大發，前年7月和前妻在住處談判爆發衝突後，為阻擋葉女報警用手臂將她勒死，事後才向警方報案「我剛勒死老婆」，一審依殺人罪判刑13年，上訴二審後，法官考量已和葉女家屬以500萬達成和解，殺人罪部分改判10年徒刑，仍可上訴。

判決指出，許姓男子與葉姓前妻離婚後仍同居，2023年7月17日許男打開葉女筆電發現她與別人交往，剛好葉女返家制止，許男強抱住葉女不讓她離開，限制她的自由，造成葉女上肢受傷，隔天在雙方父母協調下，約定許男7月26日前要搬離該處。

請繼續往下閱讀...

直到7月28日許男仍未依約搬走，許男趁前妻外出先將監視器電源拔掉，待當晚9點多葉女返家先將鐵捲門關起來，雙方並進行談判，過程中發生口角葉女想離開，許男出手阻止將她拉倒在地，見她想拿手機報警，竟用右手臂勒住脖子，直到她不再抵抗才放手，造成她無法呼吸失去意識，約過了1小時才打電話向警方報案「我剛剛把我老婆勒死了」，葉女雖送醫急救，仍在2天後不治死亡。

檢方依殺人罪起訴許男，去年底國民法官審理時，許男坦認犯案，依殺人罪判刑13年，另涉妨害自由罪，判刑5月，許男認為判太重提出上訴。

台中高分院法官審理時，審酌許男和葉女的父母以500萬元達成調解，並已給付第一期分期款200萬元，另就餘款分期付款部分，許男亦有提供父親的土地設定300萬元的抵押權以為擔保，以彌補葉女家屬，因此殺人罪部分改判10年徒刑，妨害自由改判4月徒刑，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法