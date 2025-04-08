知名票券已婚協理灌女部屬4杯「深水炸彈」 稱「幫忙檢查瓦斯」入屋性侵

知名票券公司張姓協理硬灌女部屬4杯「深水炸彈」，藉口送她回家、再以「幫忙檢查瓦斯」為由入屋性侵，高院今依強制性交罪判張4年10月徒刑。（記者楊國文攝）

2025/04/08 17:30

〔記者楊國文／台北報導〕某知名票券公司張姓已婚協理被控聚餐時強灌女部屬喝酒，她迫於無奈，連續喝下4杯深水炸彈，聚餐結束後，張一反常態，主動叫計程車送女部屬返家，再藉口「幫忙檢查瓦斯」名義進入她的租屋處，乘機強脫她的內衣褲，性侵得逞，但張否認犯行，新北地院依強制性交罪判刑4年10月；上訴後，高等法院今判決上訴駁回。可上訴三審。

判決指出，前年2月中旬，張任職的票券公司聚餐，張因為是被害女部屬「小涵」（化名）的直屬上司，小涵原本只喝啤酒，因張只問了「要不要喝深水炸彈？」不等她的回答，就直接在她的啤酒內倒了烈酒，成為「深水炸彈」。小涵為了給張面子，當場就勉強喝下一杯，並意有所指稱「再這樣下去，明天我可能沒辦法上班了」。

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不過，張以直屬長官姿態，繼續將烈酒加到小涵的啤酒內做成「深水炸彈」，示意要她喝，頗有灌酒味道，結果，小涵共喝下4杯「深水炸彈」。不同於以往的聚餐後都由部屬替張叫計程車，當時卻一反常態，張主動叫計程車，且以同方向為由，要送小涵回家。

計程車抵達小涵租屋處後，原本她要付計程車資，張卻搶先付錢，且主動和小涵一起下車。小涵問張「為何也下車？」張以「檢查瓦斯」為由，稱要進屋幫助檢查瓦斯才會放心。小涵想起不久前曾以租屋處瓦斯有問題找工人修理，要向公司請特休假，以為張確實是要幫忙檢查瓦斯，讓張入屋。

不料，張進屋後，趁小涵不注意時，將她推倒在床上，強脫其內衣褲，性侵得逞。小涵事後驗傷，診斷出全身多處挫傷、陰道和外陰部等多處受傷，對張提出告訴。新北地檢署依強制性交罪起訴張。

新北地院審理時，張否認犯行，雖承認有以手撫摸小涵私處，辯稱是小涵因仰慕才與他發生親密行為。合議庭不採信，依強制性交罪判刑4年10月，可上訴。張不服判決，上訴高等法院。

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