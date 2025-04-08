苗栗母胸口插刀2幼兒死亡家庭悲劇 檢警相驗將擇期解剖釐清死因

檢警今天上午前往頭份殯儀館相驗，將擇期解剖，以查明確切死因，釐清相關責任歸屬。（資料照）

2025/04/08 17:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市於昨（7）日發生一起2名幼兒死亡的家庭悲劇，檢警今天相驗後將擇期解剖，以查明確切死因，釐清相關責任歸屬。苗栗地檢署表示，對於兒少保護案件，檢方一向高度重視，除依法偵辦、查明真相外，更致力於整合相關支援系統，提供家屬所需協助與陪伴。

31歲劉姓男子昨天下午2點多返家，發現他的33歲妻子吳姓女子與9歲兒子、未滿1歲女兒倒臥房間內，兒女明顯死亡，妻子手腕則有割傷、胸口插了一把刀，尚有氣息，通報一一九送醫，轉院救治，目前尚在加護病房。因夫妻倆日前吵架鬧離婚而分居，且命案現場未有遭侵入跡象，警方不排除大人奪走2名子女生命。

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苗栗地檢署檢察長林映姿獲報後相當重視，立即指派檢察官黃棋安啟動偵查程序，指揮員警詳細蒐證，將相關證物扣案，於今（8）上午經警方報驗後前往頭份殯儀館相驗，將擇期解剖，以查明確切死因，釐清相關責任歸屬。

苗栗地檢署表示，對於兒少保護案件，檢方一向高度重視，除依法偵辦、查明真相外，更致力於整合相關支援系統，提供家屬所需協助與陪伴。犯罪被害人保護協會苗栗分會亦同步啟動即時關懷機制，由專責人員主動聯繫遺屬，提供法律諮詢、心理支持及相關資訊，陪伴家屬處理後續事宜。

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