美國大律師涉撿屍台灣女 2律師涉幫助性侵也被起訴

陳姓、蔡姓律師涉嫌幫助Matt撿屍，將被害人攙扶回公寓，隨後轉身離開。（情境照）

2025/04/08 17:26

〔記者王定傳／台北報導〕美國加州大律師Matthew去年在台與台灣的合夥人陳姓男律師用餐，陳找了友人蔡姓女律師，蔡女再找同樣擔任律師的閨蜜，席間，蔡女閨蜜因為喝多了酒醉，怎料，陳、蔡2人卻涉嫌將她扛進Matthew家中，Matthew再趁被害者酒醉無力反抗之際性侵得逞，台北地檢署今日依乘機性交罪嫌起訴Matthew及被控幫忙的陳、蔡2人。

據了解，專精專利的Matthew在台灣找了陳姓律師當合夥人，成立律師事務所，去年10月間，Matthew與陳男找了在知名律師事務所任職的友人蔡姓女律師到高檔餐廳用餐，蔡因此邀請同樣擔任律師的閨蜜加入。

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檢方調查，席間，被害人因喝多了，醉得不省人事，遭Matthew、陳、蔡人扶上計程車，送往Matt租下的酒店式公寓；陳、蔡涉嫌幫助Matt撿屍，將被害人攙扶回公寓，隨後轉身離開，Matt則涉嫌乘機性侵被害人。

直到隔天上午被害人手機鬧鐘響，驚醒發現身處陌生公寓，身旁還躺著Matt，才發現遭到侵犯，迅速離開報案求助。

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