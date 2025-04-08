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    首頁　>　社會

    2女員工遭伸狼爪 裝針孔蒐證逮色老闆

    法官根據2名女員工證詞，認定高雄某髮廊蘇姓老闆共犯強制性交、猥褻共6次，判蘇男8年。可上訴。示意圖。（資料照）

    法官根據2名女員工證詞，認定高雄某髮廊蘇姓老闆共犯強制性交、猥褻共6次，判蘇男8年。可上訴。示意圖。（資料照）

    2025/04/08 17:16

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄某髮廊蘇姓老闆涉嫌對2名女員工伸出狼爪，女員工忍辱偷偷裝針孔蒐證，向警方報案，高雄院檢偵辦時，蘇男矢口否認性侵，法官根據2女證詞，認定蘇男共犯強制性交、猥褻共6次，判蘇男8年。可上訴。

    判決指出，蘇男（28歲）前年8月藉口要女員工到倉庫搬東西，卻趁機性侵得逞，女方受辱後心情大受影響，與店內另名女設計師傾訴心情，才驚覺2人都被老闆性侵。

    2名受害女員工擔心離職找不到工作，加上簽下提早離職要賠償20萬元合約，2女只能隱忍不敢伸張，但最後仍鼓起勇氣，在店內偷裝針孔蒐證，果然拍到蘇男侵害2人的過程，向警方報案。

    檢察官偵查時，蘇男否認性侵2人，還誇稱跟女員工感情很好，旅遊時開心拍照留念，但檢方根據2名被害人提供的針孔畫面，加上事後蘇男向女員工道歉的對話紀錄，算出他至少猥褻、性侵2女6次，依利用權勢性交罪、強制猥褻等罪起訴，並請法院從重量刑。

    法官審理時，蘇男仍矢口否認犯行，但法官發現，蘇男性侵其中1女時，女方曾傳訊問他「把你記得傷害我的過程全部講清楚」，蘇男回覆「抱妳、親妳、脫妳褲子」，女方又問「還有呢？」蘇則稱「進去，進去洞裡」，女方質問「你性侵我2次」，蘇則坦承「我錯了」。

    另名女員工遭蘇男性侵後，曾向母親、男友哭訴，且有不願上班等迥異行為。

    法官根據2名受害女子證詞，認定蘇男確實對2人性侵，認定蘇男共犯強制性交、猥褻共6次，合併判刑8年。可上訴。

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