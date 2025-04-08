今年最大幅度！ 台中201名警官今異動 「最強景點」所長也換將

第二分局育才派出所今舉行卸、新任所長布達交接典禮。（警方提供）

2025/04/08 17:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局共201名調整職務警官今天完成交接，其中涵蓋11個治安繁重分局的第二副隊長人選全面補齊，而被稱為台中「最強景點」的一中商圈，轄區所在的育才派出所長也同步布達交接，諸多地方人士到場觀禮，受到矚目。

台中市警局近日啟動今年度最大規模的人事異動，包含兩線一星至三線一星，共201名警官異動，除警局所屬機關副主官、直屬隊隊長及分駐（派出）所長，特別的是，其中也有治安繁重的11個分局偵查隊第二副隊長，也在此波調整中補滿伍。

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其中，坐落於台中十大人氣景點冠軍「一中商圈」的第二分局育才派出所，今日也舉行卸、新任所長布達交接典禮，典禮由二分局長鍾承志主持，立委、市議員、區長、校長與地方仕紳齊禮，場面隆重，期許新任所長深化結合警民力量，對地方治安工作持續努力。

二分局指出，卸任所長李健瑋因平日工作表現優異，績效卓著，調派至第六分局西屯派出所長，新任所長陳宏模則歷任多個警所及分駐所長，工作經驗豐富，領導統御與積極的工作態度深受肯定，期憑藉處事經驗豐富及卓越的領導力，持續服務轄區的鄉親，提供地區民眾最優質的服務。

鍾分局長表示，面對人潮與商圈並存的治安挑戰，期待新任所長陳宏模能發揮歷練豐富的優勢，深化警民合作、深耕社區基層，打造宜居安全的生活環境。鍾也特別強調「識詐」工作的重要性，盼育才派出所成為防詐、防罪、親民的典範單位。

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