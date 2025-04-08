毒蟲當山老鼠被發現，竟衝撞保七員警。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/08 17:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有毒品前科的新竹縣葉姓、黃姓男子共同到尖石鄉山區竊取肖楠木，遭保七警員發現，葉男情急翻車後逃逸，黃男則騎機車撞警員成傷，黃男去年9月死亡，葉男則被新竹地院依森林法重判1年4月，併科罰金120萬元。

法官調查，葉男與黃男均有毒品前科，111年7月23日下午2時許，由黃男開小貨車搭載葉男，進入新竹縣尖石鄉竹東事業區第140林班地內搬運竊取屬於森林主產物之肖楠木塊3塊，合計重約73公斤，得手後搬到附近路旁草叢內藏放，預計待夜間後再載運下山，以避免查緝。

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保七總隊第五大隊新竹分隊警員獲報前往山區查緝，當晚11點多發現2人，葉男隨即倉皇倒車逃逸，惟車輛於倒車過程中翻落邊坡。

黃男騎乘機車自路旁駛出，經警員高恩賜上前攔查，並示意下車受檢，明知當時高恩賜身穿警察制服，為依法執行職務之公務員，為躲避查緝，竟騎機車朝高恩賜衝撞，致高員右膝擦挫傷。

經員警以現行犯將黃男當場逮捕，至車輛翻落處尋找時，葉男已逃逸無蹤。

法官審酌被告竊取森林主產物貴重木，對自然生態之保育及森林林相之維護實已造成相當程度之損害，將葉男依森林法竊取森林主產物貴重木罪判刑1年4月，併科罰金120萬元。黃男則於去年9月死亡，因此公訴不受理。

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