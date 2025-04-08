展現正義形象！桃園守望相助隊新制服亮相

桃園市冬季守望相助隊制服亮相。（桃市青年局提供）

2025/04/08 16:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局輔導社會企業團隊，為市府警察局設計全新的冬季守望相助隊制服、背心以及全新LOGO，今（8日）亮相，預計今年底製作完成，屆時全市1萬2000名隊員將穿著新制服，展現嶄新形象。

桃園市政府青年事務局輔導社會企業團隊，並成立社會企業中心，由桃園市社會企業中心輔導團隊「渡設計股份有限公司」與桃園設計庫輔導團隊「禾溦設計有限公司」，以及知名連鎖品牌設計師吳仁豪、王建凱三方共同合作，為市府警察局設計全新的冬季守望相助隊制服、背心以及全新LOGO，標案總金額是5600萬元。

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青年局長侯佳齡表示，設計團隊認為桃園為六都中最年輕的城市，用登山衝鋒衣與抓絨背心，搭配簡約制服與跳色領帶，讓整體設計以蓬勃有朝氣為主軸，而桃園為科技與文化並存的智慧城市，故在材質選用以紡織科技創造出來的抓絨布料與防水透氣機能布。

另外，色系選擇上自地理環境與文化沿革的千塘之鄉，採用湖藍色為整體外觀，點綴具桃園意象的桃紅色。領帶印花則以桃園新舊市徽分別擷取顏色與元素設計，也為新舊交融的意象。整體設計風格簡約流暢，力求使穿著者展現精神與挺拔的形象。LOGO設計則以桃和圓形為主要元素，象徵守護彼此的翅膀，並呈現正義英雄的形象。

侯佳齡提到，市府積極支持青年關注公共議題並投身社會企業的發展，提供全國唯一的社會企業創業補助，每月最高8000元的租金補助及最高20萬元的設備補助，幫助減輕青年創業初期的負擔，協助他們實現創意構想並加速市場進入，促使創新成果在桃園落地生根。

桃園市冬季守望相助隊制服亮相。（桃市青年局提供）

桃園市守望相助隊制服新LOGO。（桃市青年局提供）

渡設計與禾溦設計討論打樣服裝。（桃市青年局提供）

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