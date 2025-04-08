高雄電纜竊案意外扯被害人曾涉台南槍擊案 警澄清2案無關連

高雄旗山電纜竊案意外扯出被害人曾涉台南槍擊案，警追查發現單純2案無關連。（民眾提供）

2025/04/08 16:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄旗山某光電業者的案場電纜遭竊，意外牽扯出被害人許男曾於1年半前涉及台南一起槍擊案，高市警方今（8）日展開清查，確認高雄電纜竊案與台南槍案並無任何關連，單純竊案順利偵破，一舉逮獲6嫌，追回部分電纜，警方擴大追查收贓的下游業者法辦。

市警局強調不論被害人是何身分，有任何前科，只要受害人且為事實，皆應受到法律保障，警方一定受理偵辦，此案單純竊盜案件，警民合力破案，起出失竊電線贓物近243公斤，依加重竊盜罪移送橋頭地方檢察署偵辦；另業者收贓部分，依刑法贓物罪嫌併案移送偵辦。

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據了解，被害人許姓業者置於高雄旗山區工地的243公斤電纜，因於清明連假接連被偷，他委託由業務人員吳男報案，疑因吳不清楚遭竊電纜規格、數量等資料，也未出示委託書，警方請他隔天帶齊資料再受理，引發誤會，被害人自力救濟成功逮賊，警方也協助追查銷贓管道。

警方也展開調查並懲處，承辦員警因第一時間未受理報案，再要求補足資料，將予記過處分，所長則因應處不當，遭拔職調地，督察單位指出，員警第一時間未先行受理報案與應對言詞未當部分，調查確認有所違失，將依規定議處。

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