來台越南籍大學生當車手 竹檢起訴求刑9人

新竹地檢署表示，詐欺犯罪集團近年來呈現組織化、跨境化趨勢，甚至吸收在台就學的外籍學生擔任車手，今天就一舉起訴9名越南在台從事詐騙的不法份子，其中7人是來台留學的大學生。（記者黃美珠攝）

2025/04/08 16:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新湖警分局近年發現轄內有大批越南籍來台留學的大學生捲入詐騙案件出任車手牟利，經報請新竹地檢署檢察官陳子維指揮偵辦後，檢方今天偵結，依組織犯罪、洗錢防制法以及加重詐欺罪嫌起訴黃姓等9名男女，其中7人具有來台大學生的身分，各自被求刑至少1年9個月。

檢方起訴指出，9名被告中有7男2女，其中黃姓男子跟槃姓女子去年負責招攬陳男等6男1女來台大學生先後加入，跟國籍不明、綽號「阿俊」者，跟越南籍目前通緝中的阮氏男子等合組具有持續性、牟利性以及結構性的詐騙集團。

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起訴書指出，這7個學生透過TELEGRAM通訊軟體聯繫擔任提款的車手，提領詐騙來的贓款交給黃姓男子和槃姓女子這2個「車手頭」後，從中賺取每天新台幣2000元到7000元不等的報酬。期間黃男也會自行提領贓款再轉交給上手「阿俊」，從中賺取提領金額的百分之4作為報酬。

檢方起訴指出，前述9人先由上游成員透過LINE、Messenger、Instagram等通訊軟體聯繫被害人，編造假投資、假購物、假租屋、假借款等情境，誘騙對方匯款到特定人頭帳戶後，再由7名來台大學生持分在新竹市香山區、北區等地的超商提領贓款。

「車手頭」黃男和槃女收款後，再統一在越南商店匯兌成越南盾，轉入「阿俊」等人所指定的帳戶。

專案小組經調閱監視器與比對金融帳戶交易紀錄，掌握各車手提領時、地，拘提前述9人到案，同時查扣多張金融卡、手機、作案衣物以及大筆現金等證物。

檢方認為這些人有謀生能力卻取財不正，出任面交車手的行為足以使全案詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少被查獲的風險，危害社會信賴關係和金融交易秩序，因此各具體求刑有期徒刑1年9個月以上。

檢方還表示，詐欺犯罪集團近年來呈現組織化、跨境化趨勢，甚至吸收在台就學的外籍學生擔任車手，透過通訊軟體或同學、同鄉牽線，以高額報酬為誘因，藉生活壓力或資訊落差加以吸收利用，積極吸收外籍學生參與提款、洗錢等非法行為，本案就有多名來台求學的外籍學生涉入，嚴重危害社會治安與金融秩序，也對我國大學留學環境造成衝擊。

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