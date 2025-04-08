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    館長陳之漢嗆罵吳宗憲「呷洨」 更二審加碼判公開道歉內容曝

    「館長」陳之漢（左）嗆罵藝人吳宗憲（右）「吃洨（精液）」，被判拘役、賠80萬元，高院更二審今再判館長須在新聞網站刊登道歉啟事。（資料照，本報合成）

    「館長」陳之漢（左）嗆罵藝人吳宗憲（右）「吃洨（精液）」，被判拘役、賠80萬元，高院更二審今再判館長須在新聞網站刊登道歉啟事。（資料照，本報合成）

    2025/04/08 16:29

    〔記者楊國文／台北報導〕網紅「館長」陳之漢2019年在網路開直播，公開嗆罵藝人吳宗憲稱「你吃洨（精液）也沒有人要看」和三字經，刑事方面，館長被依公然侮辱罪判處拘役58日、緩刑2年、須支付公庫10萬元定讞，民事求償方面，館長須賠償80萬元確定，高等法院更二審今針對吳宗憲訴請應公開道歉部份，判決應在新聞網站首頁刊登一天的道歉啟事，以回復吳宗憲的名譽；可上訴。

    高院更二審今判決館長陳之漢道歉啟事內容如下：「吳宗憲起訴主張，陳之漢於民國109年8月8日在 YouTube「館長成吉思汗」頻道進行公開直播，發表侵害吳宗憲名譽之言論，吳宗憲遂依侵權行為法律關係，求為命陳之漢為損害賠償，並為回復名譽之適當處分，案經台北地院109年度訴字第7229號、高等法院110年度上字第982號、最高法院111年度台上字第1629號、高等法院111年度上更一字第153號、最高法院112年度台上字第990號、高等法院113年度上更二字第114號等審級審理。

    經最高法院111年度台上字第1629號判決認陳之漢上開言論侵害吳宗憲之名譽權，應負侵權行為責任，判命陳之漢應賠償吳宗憲新台幣80萬元本息確定，高等法院113年度上更二字第114號判決則判命陳之漢依本附件方式回復吳宗憲之名譽。」

    此案源於，吳宗憲2019年8月開直播發表「某些網紅是屁孩」言論，引發館長陳之漢不滿，而於同年8月7日、8日接連開直播嗆吳宗憲：「你沒有資格稱本土天王」、「你吃洨（吃精液）也沒有人要看」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」和三字經。

    吳宗憲認為名譽受損，一狀告上法院。刑事部份，館長被判拘役58日，緩刑2年，並要支付公庫10萬元確定。

    民事方面，吳宗憲向館長求償200萬元。台北地院、高等法院均判館長應賠償吳宗憲80萬元並道歉，上訴後，最高法院判決館長應賠償80萬元確定。不過，針對原判決要求館長公開道歉部份，因憲法法庭已宣告「強制道歉」侵害表意自由權而違憲，最高法院將此部分廢棄，發回高院更二審審理。

    高院更二審審理認為，館長所為已構成不法侵害吳宗憲名譽權，侵權行為明確。參照憲法法庭111年憲判字第2號判決意旨，審酌館長和吳宗憲均為知名公眾人物，吳是在具高瀏覽人次的YouTube頻道遭館長侵害名譽權，對吳的名譽侵害情節及程度甚鉅，應獲得適當的澄清效果，且在道歉啟事僅1天，不至於過度侵害館長的思想自由及不表意自由，並符合比例原則，判決館長須在新聞網站上首頁頂部橫幅，刊登道歉啟事，以回復吳的名譽。

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