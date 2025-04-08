只拿2000元酬勞 詐騙車手判刑5年半還得賠887萬

黃男（右）在超商不停操作ATM，警方（左）上前盤查，主動坦承自己就是車手。（記者顏宏駿翻攝）

2025/04/08 15:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名計程車司機直覺載到詐騙車手，對方在超商下車後，運將跟蹤發現對方在ATM不斷提款，立即報警。警趕抵盤查，黃姓車手坦承犯案，警方追查發現，黃男曾出面取走一名被騙吳姓婦人的6本共887萬4千元存楷及提款卡，再轉交詐騙集團上游，自己只拿到2000元酬勞，彰化地院審理，法官依加重詐欺罪判處黃男5年6月徒刑，並應賠償887萬4千元給吳婦。

判決書指出，去年6月間，吳婦收到黃男同夥假扮「金管會人員」、「新北偵查隊員警」的電話，對方佯稱「妳的人頭被詐團拿去使用，帳戶內的現金將被凍結」，詐團要她把提款卡、存摺準備好，他們會派人去接收保管，雙方約在溪州公園大門口。

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黃男接獲詐團指示，到溪州公園與吳婦面交，黃男秀出偽造的「刑案證明書」，要吳婦說出提款卡密碼。黃男得手後將多本存摺丟包附近某間超商，不久由名為「勇強」的人拿走，黃男再依指示到員林某超商與名為「逢時錢」男子會面，在告知「逢時錢」提款卡密碼後獲得2千元酬勞。此次吳婦損失42萬元。

判決書說，同年8月及9月，吳婦再接到同一批詐團電話，對方聲稱「妳配偶的帳戶也要被凍結」，吳婦嚇得把另外三個帳戶和提款卡交給黃男，這次被騙845萬4千元。最後一次黃男在田中某超商把存摺交給詐團其他車手並提款時，員林分局林厝派出所員警獲報趕到，黃男主動承認自己是車手。

法官傳喚員警作證，他說，他先接到計程車司機的報案電話，抵達現場，發現黃男在ATM前操作，最特殊的是黃還戴著耳機竊竊私語，依他們辦案實務研判，合理懷疑黃男就是車手。

法官表示，被告雖坦承犯行不諱，惟被害人受害金額總計仍有887萬4千元不知所蹤，而且被害人年事已高，老年生活頓失保障，對於被害人及其親族的心理及經濟衝擊，實不容忽視。此案如果不是警察接獲熱心計程車司機通報，恐怕被害人還沒發覺騙局，損失還會持續擴大，本案能及時止血，避免被告和集團其他共犯繼續將帳戶內存款提領殆盡，可謂純粹取決於偶然機運，量刑自不宜過度加惠於被告。因此判處被告5年6月徒刑，並應賠償887萬4千元給吳婦。

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警方在黃男身上搜出8萬元疑為其它案件的詐款。（記者顏宏駿翻攝）

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