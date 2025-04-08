高公局示警「國道通行費」詐騙手法！ 有不明連結簡訊是假的

詐騙集團手法層出不窮，收到繳國道通行費、停車費簡訊別上當。看簡訊示意圖。（美聯社）

2025/04/08 15:54

〔記者吳亮儀／台北報導〕詐騙集團手法層出不窮，交通部高速公路局今天（8日）公布其手法，指出國道通行費欠費簡訊通知是善意提醒繳費，除顯示車號外，不會有繳費連結，請用路人切勿點擊或操作不明網址連結。

高速公路局說明，用路人可以下載遠通電收ETC App並開啟推播功能，接收最即時正確的官方通知；繳付通行費前，也可以ETC App查詢欠費後再進行儲值或繳費。若有任何問題，可電洽遠通客服專線或Line客服詢問。

請繼續往下閱讀...

另外，高公局也指出，車輛到監理機關辦理買賣過戶後，只要撥打遠通客服專線02-77161998，或在監理機關使用「監理異動專線」，一通電話就能辦妥eTag異動。也可以利用遠通網站或遠通Line客服（ID：@etag） 線上自助辦理，現在加入遠通Line好友還有機會抽中Apple Watch 10獎項。

高公局表示，民眾在監理機關辦理車輛買賣過戶登記，原車主除了要主動查詢及繳清通行費，避免產生逾期罰單外，也要記得辦理eTag帳戶終止及餘額退費，eTag帳戶餘額可退還至金融機構帳戶或移轉至其他車號之eTag帳戶內。

高公局表示，購買車輛的新車主，車上如果已經有黏貼eTag，記得不用撕掉，可以利用遠通網站或Line客服自助線上啟用車內eTag，也可以撥打遠通客服專線啟用。

高公局說明，因應民眾高度使用通訊軟體的習慣與趨勢，並提升客戶自助辦理eTag異動比例，即日起至114年4月30日止，只要加入遠通電收Line@好友並填寫表單，就有機會抽中Apple Watch 10，活動辦法詳見遠通公司網站。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法