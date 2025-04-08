淡水河出海口偷撿漂流木 台灣紅檜、肖楠、扁柏8184公斤值210萬

桃園市徐姓男子從淡水河出海口竊取搬運紅檜、台灣肖楠、台灣扁柏及香杉等漂流木至桃園市倉庫，經警方查獲重達8184公斤，總價值逾210萬元送辦，桃園地檢署偵結依違反森林法罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2025/04/08 15:47

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一名徐姓男子去年開著大貨車至新北市淡水區淡水河出海口，撿拾竊取由農業部林業及自然保育署新竹分署管領的紅檜、台灣肖楠、台灣扁柏及香杉等漂流木，載回桃園市藏放，被警方查獲，贓物重量達8184公斤，總價值逾210萬元。徐男落網否認犯行，聲稱是執行廠商與林管單位的契約，還稱自己「做得很辛苦」，但提不出任何文件證明，桃園地檢署依違反森林法罪嫌將他提起公訴。

檢警調查，徐男明知紅檜、台灣肖楠、台灣扁柏及香杉是屬森林法第52條第4項公告的貴重木類，在國有林地上生立、枯損、倒伏的竹木及餘留的根株、殘材均屬國有森林主產物，依法不得擅自收受、搬運、盗伐，徐男於去年開著大貨車至新北市淡水區淡水河出海口，撿拾由新竹分署管領的紅檜、台灣肖楠、台灣扁柏及香杉漂流木，放置在車上搬運，已屬竊取森林主副產品。

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案經保七總隊員警於去年5月23日在桃園市桃園區幸福路一處倉庫查獲徐男竊取的紅檜27塊、重量2516公斤、價值23萬1千元，台灣肖楠15塊、重量4718公斤、總價值167萬4千元，台灣扁柏3塊、重量410公斤、總價值17萬6400元，香杉2塊、重量540公斤、價值2萬2848元，總價值逾210萬元。

桃園地檢署偵辦時，徐男否認偷竊，聲稱是景觀公司標到的標案，蔡姓負責人請他載運漂流木，他是自己出錢買的、然後搬走該批漂流木，有匯錢給蔡姓負責人，還說自己「做得很辛苦」。但檢方查閱決標公告及資料，發現景觀公司僅得標「環境維護管理工作（第6區）」標案，與漂流木無涉，認為徐男說法為臨訟卸責之詞，偵結依違反森林法搬運竊取森林主產物貴重木罪嫌起訴。

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