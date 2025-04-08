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    賓士車佔用身障車位 拖吊瞬間民眾直擊狂拍

    賓士車被火速拖吊。（張姓民眾提供）

    賓士車被火速拖吊。（張姓民眾提供）

    2025/04/08 15:34

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛黑色賓士車，昨天下午堂而皇之停在殘障專用車位上，卻沒有掛出相關身障標誌，現場藍色格線、告示牌清清楚楚，完全無所遁形，引來路人側目搖頭，隨後拖吊車迅速趕抵，吊離瞬間民眾紛紛拿起手機狂拍，也凸顯民眾對這類違規停車零容忍的態度。

    張姓市民說，昨天下午在太原路與中清路口的超商購物，發現該輛黑色賓士車明顯佔停在太原路上的殘障專用停車格上，正準備報警時可能已有其他民眾先通報，不久就看到拖吊車帥氣現身，警員快步拍照取證、拖吊人員一氣呵成，前鉤勾、後輪架，「咔啦」一聲黑色賓士就被穩穩拖起吊離。

    張男說，當時超商外及對面的綠園道上有不少民眾，直擊這一幕紛紛拿起手機狂拍，「這種人最讓人氣到不行，爸媽拿到身障證都不敢亂停！」一名正在遛狗的阿姨氣憤地說，也有年輕上班族直言：「天天搶不到停車位，結果身障位被亂停」，還有人說，「有錢買車，沒腦守法」、「還好這裡有拖吊，不然一堆人會學他亂停！」

    警方指出，該車因未懸掛身障標誌佔用身心障礙專用車位，已依法開單並強制拖吊，不僅須負擔拖吊與保管費用，還面臨1200元罰鍰，而殘障車位是為真正有需求的朋友設置，請勿佔用、違規搶位，這不只是交通違規，更是公德心的試煉。

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