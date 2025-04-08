警方趕往起火民宅疏導交通 警用機車被撞意外抓到毒駕犯

林男車身撞擊警用機車後有明顯擦撞痕跡。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/08 14:52

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市環河北路上一家停業的清茶館，在今天早上發生火警，導致住在其中的一名女子雙手被燙傷；轄區警方獲報火警通報後，也派員前往現場疏導交通。不過，當時值勤員警停在路旁的警用巡邏機車，卻無端遭開車路過的40歲林姓男子開車擦撞，員警上前追攔，赫然發現林毒駕，當場逮捕他。

台北市消防局在今天早上9時7分接獲報案，民眾聲稱環河北路2段一間清茶館起火燃燒。消防員到場救援，除了將一名雙手燙傷的女子送醫救治，也在1小時內撲滅火勢。

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轄區大同分局接獲通報後，也立刻派員前往火警地點周邊疏導交通，當時值勤員警將警用機車停放在路邊，但遭一輛由林姓男子駕駛的白色轎車擦撞，幸虧員警及時閃避才沒受傷；林男撞上警用機車後沒停下，反而繼續往前開，疑似想逃離現場，但隨即遭在現場疏導交通的員警攔下。

警方說，林男被攔下後，神色恍惚，還不配合下車；員警眼尖發現他車上有疑似毒品的粉末，立刻施以強制力讓他下車，警方最終在他車上、身上搜出多樣毒品，包含安非他命0.2公克、愷他命0.6公克及依托咪酯煙彈3顆，警方當場將他逮捕，並依毒品、公共危險罪嫌送辦。

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警方攔下林男。（記者王冠仁翻攝）

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